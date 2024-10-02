Akbank faizsiz 45 bin lira veriyor: İşte başvuru ayrıntıları

Faiz oranlarındaki artıştan kaynaklı ihtiyaçlarını karşılamak isteyenler faizsiz kredi veren bankaları araştırıyor. Tüm bankalar faizsiz kredi fırsatı 20 bin liraya kadar sunuyor. Ancak Akbank faizsiz kredi kampanyasını 45 bin liraya kadar çıkardı. Peki faizsiz kredi nasıl alınır? Akbank 20 bin faizsiz kredi ne zamana kadar?

AKBANK FAİZSİZ KREDİ KAMPANYASI

Akbank faizsiz kredi fırsatından yararlanmak için ilk defa Akbank müşterisi olmanız yeterli olacak. 20.000 TL 6 ay vadeli ihtiyaç kredisi ve 25.000 TL 3 ay vadeli taksitli avansı yüzde 0 faizle kullanma şansını elde edebilirsiniz.

Akbank 20 bin faizsiz kredi ne zamana kadar?

20 bin TL ihtiyaç kredisi başvurusu Akbanklı Ol sürecinin tamamlanması ardından Akbank Mobil üzerinden gerçekleştirilebilir. Başvuruları başlayan kampanyadan 13 Ekim 2024 tarihine kadar yararlanabilirsiniz.

25 bin taksitli avans için ise; Başvurusu onaylanan Akbanklılar, taksitli avans limitleri doğrultusunda kampanyadan 15 Kasım tarihine kadar faydalanabilecektir.​

FAİZSİZ KREDİ TAKSİT TUTARLARI KAÇ OLACAK?



20 bin TL faizsiz ihtiyaç kredisine başvuranlar 115 TL Kredi Tahsis Ücreti ödeyecek. Aylık 6 ay boyunca ödemeler 3.333.33 TL olacak.

25 bin TL taksitli avans çekenler ise 3 aylık ödeme boyunca 8.333.33 TL ödeyecekler.