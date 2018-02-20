Akbank'ın yeni şirketi AkÖde Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ'nin kuruluş işlemleri tamamlandı.

Akbank'ın yeni şirketi AkÖde Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ'nin kuruluş işlemleri tamamlandı.



Akbank'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasında, banka yönetim kurulu tarafından, Akbank'ın yüzde 100 oranında sahibi olacağı AkÖde Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ ünvanı ile İstanbul'da faaliyet göstermek üzere yeni bir şirket kurulması için Genel Müdürlüğe yetki verildiği hatırlatıldı.



Açıklamada, "Söz konusu şirketin kuruluşu ile ilgili işlemler tamamlanmış, şirket İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir." ifadesine yer verildi.