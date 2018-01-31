"Bankamız, 2017 yılında 7 milyar 654 milyon lira brüt karından 1 milyar 634 milyon lira vergi karşılığı ayırarak 6 milyar 20 milyon lira net konsolide kar elde etti"

Akbank'ın 2017 yılında konsolide net karı, 6 milyar 20 milyon lira oldu.

Akbank yazılı açıklamayla 2017 yıl sonu finansal sonuçlarını duyurdu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, 2017'de küresel düzeyde olumlu büyüme oranları gözlemlediklerini ve ekonominin de yüksek büyüme oranlarına ulaştığını belirtti.

Banka olarak başarılı bir yılı geride bıraktıklarını vurgulayan Binbaşgil, "Sağlıklı bilançomuzla sektörümüze yenilikler sunmaya, ülke ekonomisini ve yatırımları kesintisiz desteklemeye devam ettik." ifadelerini kullandı.

Yüksek büyümeyle birlikte etkin risk yönetimi ve aktif kalitesinin Akbank'ın ayrıştırıcı özellikleri olmaya devam ettiğinin altını çizen Binbaşgil, şunları kaydetti:

"2017'de aktiflerimiz yüzde 16 büyüyerek 342 milyar liraya yükseldi. Geçen yılın sonuna kıyasla mevduatımızı da yüzde 15,8 artırarak 201 milyar liranın üzerine çıkardık. Bankamız, 2017 yılında 7 milyar 654 milyon lira brüt karından 1 milyar 634 milyon lira vergi karşılığı ayırarak 6 milyar 20 milyon lira net konsolide kar elde etti. 209 milyar lirası nakdi kredi olmak üzere ekonomimize toplam 261 milyar lira kredi desteği sağladık. Bu yıl reel sektöre KOBİ kredileri ve kurumsal kredilerle sağladığımız destek, yüzde 19,5 gibi dikkati çekici bir artışla 166 milyar lira seviyesine ulaştı."



"1 milyon yeni mobil müşteri kazandık"

Akbank'ın güçlü büyüme performansını aktif kalitesini koruyarak sağlamayı ilke edindiğini belirten Binbaşgil, şu bilgileri verdi:

"Bu yıl takipteki kredi oranını yüzde 2,1 düzeyinde tuttuk. 2017'de genel kredi karşılıkları ile beraber takipteki kredilere yüzde 156 oranında karşılık ayırdık. 2017 yılı içinde toplamda yaklaşık 4,7 milyar dolar karşılığı yurt dışı finansmanı uygun koşullarla, artan taleple, çeşitlenen yatırımcı profiliyle ve uzun vadeli olarak temin ettik. Dijitalleşme alanında yakaladığımız güçlü trendi bu yıl da koruduk. 2017'de 1 milyon yeni mobil müşteri kazanarak toplam mobil müşteri sayımızı 3,8 milyona çıkardık."

Akbank'ın başarılarının ardında çalışanlarının ve yüksek teknolojisinin gücü olduğunu vurgulayan Binbaşgil, "Güçlü mali yapımız sayesinde geleceğimize önemli yatırımlar yapabiliyoruz. Yakın zamanda lansmanını yaptığımız yeni iş modelimizle, geleceğin bankacılığını bugünden müşterilerimize sunmaya başladık. 2017'de teknolojiye yaklaşık 150 milyon dolar kadar yatırım yaptık. Ayrıca 2017'nin son çeyreğinde, toplamda 250 milyon dolarlık bir yatırım olacak Akbank Veri ve Yaşam Merkezi'nin temelini attık." ifadelerini kullandı.

Binbaşgil, Akbank'ın yatırımlarıyla sadece teknolojide ve bilgi güvenliğinde en iyi olmayı değil, aynı zamanda ülkenin en yenilikçi, en vizyoner gençlerini bünyesine daha da fazla katacak bir çalışma ortamını yaratmayı hedeflediğini aktararak, şunları kaydetti:

"Dinamik, şeffaf, inovasyon ve değişimi kucaklayan bir kurumsal kültüre sahibiz. Rekabet avantajımızın buradan geleceğine inanıyor ve bu kültürümüzü daha da güçlendiriyoruz. 2018 bizim için önemli bir yıl olacak, bankamızın kuruluşunun 70. yılını tüm çalışanlarımız ve paydaşlarımızla kutlayacağız. Önümüzdeki dönemde de sürdürülebilir başarı vizyonumuzla, toplumumuza ve ekonomimize değer yaratmaya, sektörümüze yön vermeye devam edeceğiz. Müşterilerimiz ve hissedarlarımıza bizlere duydukları güven; çalışanlarımıza yüksek performansları için teşekkür ediyorum."