Akbank Direkt Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Tolga Ulutaş, "Bitcoin kulak ise Blockchain uzamakta olan bir boynuzdur" dedi.

Akbank Direkt Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Tolga Ulutaş, "Bitcoin'in kendisi önemli değil, Blockchain önemli. Blockchain dünyada birçok işletmenin iş yapış şeklinde inanılmaz tasarruf ve hız sağlayacak bir şeydir. Bitcoin kulak ise Blockchain uzamakta olan bir boynuzdur." dedi.



Ulutaş, Akbank LAB’in çalışmalarına ilişkin düzenlediği basın toplantısında yaptığı konuşmada, Akbank LAB’de global standartlara uygun bir inovasyon uygulama modeli işlettiklerini belirtti.



Akbank LAB’de danışmanlık, finans, bilgi teknolojileri ve pazarlama disiplinlerinden gelen merkezi bir ekibin yer aldığını ifade eden Ulutaş, şunları kaydetti:



"Bu ekip 100’den fazla çalışanımızın aktif rol aldığı, herkesin katılabildiği inovasyon süreci koordinatörlüğü görevini üstleniyor. Farklı iş birimleri, kusursuz müşteri deneyimi, finansal danışmanlık, dijital ödemeler, kredi skorlama, operasyonel mükemmellik gibi bankamızın belirlediği odak alanları ve hedefler doğrultusunda fikir geliştiriyor ve bu fikirler doğru finansal hizmetleri sunmak adına projelendiriliyor. Yapılan değerlendirmeler sonrasında başarılı bulunanlar fikirler “PoC” (proof of concept: kavram kanıtlama) aşamasına geçiyor. Bu aşamada fikirlerin uygulanabilirlikleri test ediliyor ve kazanımları hesaplanıyor.



Sürecin ilk aşamasında bu fikirlere uygun çözümleri bulabilmek amacıyla çok sayıda finansal teknoloji şirketi (fintechler) ile iletişime geçiyoruz. Çözüm ortağımız olarak yurt içi ve dışında iletişimde olduğumuz 100’den fazla fintech bulunuyor. Bu sayede teknoloji destekli finansal hizmetleri ve yeni ürünleri bankamıza kazandırırken, en yeni teknolojileri de yakından izleme fırsatına sahip oluyoruz. Akbank LAB, bütün bu bahsedilen süreçleri döngüler halinde yönetiyor. Henüz yeni bir yapılanma olmasına rağmen, ilk takvim yılı içerisinde kapsamlarına birçok projenin dahil edildiği iki döngüyü tamamlamayı hedefliyoruz. İlk yılımızda KolayIK, Paraşüt gibi birçok önemli projeye imza atarak, müşterilerimizin kullanımına sunduk. 2018’deyse bu sayıyı 3'e çıkarmayı planlıyoruz."



"YENİ DÖNEMDE İŞ BİRLİĞİ YAPMAK İÇİN ÇEŞİTLİ FIRSATLARI ARAŞTIRIYORUZ"



Ulutaş, Blockchain teknolojisi ve uluslararası para transfer sistemlerine değinerek, tüm dünyanın “yeni teknolojilere hızlı adaptasyon” dönemine girdiğine dikkati çekti.



Akbank’ın, uluslararası para transferinde son teknolojiyi kullanarak şeffaflık ve hızı artırıp, maliyetleri düşüren Ripple ile anlaşan ilk Türk bankası olduğunu vurgulayan Ulutaş, “Türkiye’de bir ilk olarak Silikon Vadisi merkezli Ripple firmasının çözüm ortaklığıyla hayata geçirdiğimiz Blockchain teknolojisi ile para transferi başarılı inovasyon süreçlerimizin en önemli örneklerinden. 2018 yılı içinde Ripple teknolojisini önce kurumsal ardından da bireysel müşterilerimizin işlemlerinde kullanıma alacağız. Yeni dönemde iş birliği yapmak için çeşitli fırsatları araştırıyoruz ve hem Amerika’dan hem de dünyada öne çıkan diğer ülkelerden finansal teknoloji şirketleriyle iletişim halindeyiz.” diye konuştu.



Ulutaş, Blockchain teknolojisinin, varlıkları en yüksek güvenlikte ve aracılara ihtiyaç duymadan, açık bir ağ üzerinden herkesin erişimine sunduğunu anlatarak, Blockchain teknolojisi varlık transferinin bir aracıya ihtiyaç duymadan gerçekleşmesini mümkün kıldığını, kayıtların değiştirilemediği ve geri alınamadığı bir veri tabanı olduğunu söyledi.



Zincirleme bir modelle inşa edilen, takip edilebilen ama kırılamayan Blockchain teknolojisiyle müşterilere birçok farklı alanda yenilikçi dijital ürünler sunmaya devam edeceklerini belirten Ulutaş, "Dijitalin geldiği bu yeni aşama, hız ve şeffaflığı artırırken, maliyetleri düşüren bu teknolojinin finans sektöründe para transferi dahil birçok alanda yeni bir dönem açacağını düşünüyoruz." dedi.



Ulutaş, finans ve teknolojiyi birleştiren Fintechleri yakından izlediklerini ifade ederek, Akbank’ın yenilikçilik vizyonu doğrultusunda 50 Fintech ile görüştüğünü ve ortalama 10'u ile iş birliği yaparak, Akbank’ın müşterilerini en yeni teknoloji ile buluşturmaya devam edeceklerini bilirdi.