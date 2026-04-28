Akbay: Kira çarpanı düşüyor, gayrimenkulde yeni fırsat dönemi başladı

Türkiye'de gayrimenkul sektörünün temel göstergelerinden olan kira çarpanı, birçok bölgede düşüş eğilimi gösteriyor. Konut fiyatları yukarı yönlü hareket ederken kira artışlarının aynı ivmeyi yakalayamaması piyasada bir kırılma yarattı. Bu durum, yatırım geri dönüş sürelerini aşağı çekerek gayrimenkul alıcıları için yeni bir yatırım penceresi oluşturdu. Piyasada yaşanan genel yavaşlamaya rağmen sektör temsilcileri, oluşan bu yeni tabloyu stratejik bir fırsat olarak tanımlıyor.

KİRA ÇARPANINDAKİ TARİHİ DÜŞÜŞ FIRSATA DÖNÜŞTÜ

Kamuran Akbay Şirketler Grubu Başkanı ve Yüksek Mimar Kamuran Akbay, kira çarpanında yaşanan değişimin piyasadaki etkilerini değerlendirdi. Oranlardaki gerilemenin gayrimenkul alıcısı lehine bir ortam hazırladığını ifade eden Akbay, şunları kaydetti:

“Gayrimenkulde en kritik göstergelerden biri kira çarpanıdır. Bugün geldiğimiz noktada, bazı bölgelerde bu oran yatırımcı lehine ciddi şekilde gerilemiş durumda. Bu da doğru lokasyonda yapılan yatırımlar için önemli bir fırsat oluşturuyor.”

EV ALIRKEN SADECE FİYATA DEĞİL BÖLGENİN GELECEĞİNE BAKIN

Kira çarpanındaki düşüşün her bölgeye aynı oranda yansımadığını belirten Akbay, yatırımcıların bölgesel bazda seçici davranması gerektiğini vurguladı. Gelişim potansiyeli taşıyan bölgelerin avantajlarına değinen Akbay, “Burada en önemli konu doğru bölgeyi seçmek. Sanayi bölgelerine yakın, ulaşım aksları güçlü ve gelişim potansiyeli yüksek lokasyonlarda kira getirisi çok daha hızlı toparlanıyor. Bu nedenle yatırımcı artık sadece fiyat değil, bölgenin geleceğini satın alıyor.” ifadelerini kullandı.

Piyasadaki mevcut yavaşlamanın doğru yatırımlar için zemin hazırladığına işaret eden Akbay, “Piyasada satış hızının yavaşladığı dönemler, aslında doğru yatırımcının fırsat yakaladığı dönemlerdir. Bugün doğru alınan bir gayrimenkul, hem değer artışı hem de kira getirisiyle önümüzdeki süreçte ciddi kazanç sağlayabilir.” dedi.

AL-SAT DEVRİ YERİNİ UZUN VADELİ YATIRIMA BIRAKTI

Kira çarpanlarındaki değişimin piyasadaki yatırımcı profilini de dönüştürdüğü belirtiliyor. Piyasada kısa sürede elden çıkarma stratejisinin azaldığını ifade eden Akbay, “Artık kısa vadeli al-sat yerine, kira getirisi ve uzun vadeli değer artışı odaklı bir yatırım anlayışı öne çıkıyor. Bu da sektörü daha sağlıklı ve sürdürülebilir bir yapıya taşıyor.” ifadelerini kaydetti.

Akbay, Yatırımların geri dönüşünde gayrimenkulün konumunun ve projenin niteliğinin belirleyici rol oynamaya devam edeceğini belirterek, “Doğru lokasyonda, doğru projeye yapılan yatırım her zaman kazandırır. Bugün kira çarpanının düştüğü bölgeler, yarının en yüksek getirili alanları olabilir.” dedi.