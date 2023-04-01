Akçelik Demir Çelik halka arz edecek
Akçelik Demir Çelik San. Ve Tic. A.Ş. halka arz edeceğini açıkladı. Akçelik Demir Çelik halka arzında 26,250,000 Lot pay dağıtılacağı açıklandı.
Akçelik Demir Çelik San. Ve Tic. A.Ş. halka arz edeceğini duyurdu. Toplamda 26,250,000 pay halka arz edilecek. Dağıtılacak payların yüzde 15,58'u halka açık olacak. Akçelik Halka arzı ''Al Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.' ' ortaklığında gerçekleşecek.
AKÇELİK HALKA ARZ DETAYLARI
AKÇELİK Demir Çelik halka arz edeceğini duyurduktan sonra yatırımcılar halka arz ile ilgili detayları merak ediyor. İşte Akçelik Halka arz detayları...
HALKA ARZ ŞEKLİ
Sermaye Artırımı : 18.500.000 Lot
Ortak Satışı : 7.750.000 Lot (Salih Kılıç)
• Akçelik halka arzı '''Oransal dağıtım'' yöntemiyle gerçekleşecek.
• Akçelik halka arzına katılacak olan yatırımcılar T1-T2 bakiye kullanılmayacaktır.
• Akçelik Halka arzında payların yüzde 15.58 halka açık olacaktır.
SATMAMA TAAHHÜDÜ
• 1 Yıl, İhraççı.
• 1 Yıl, Ortaklar.
Fiyat İstikrarı
• 30 gün.
Fonun Kullanım Yeri
• %25-30 Makine ve ekipman yatırımlarının finansmanı.
• %30-35 Finansal borç ödemeleri.
• %35-40 Hammadde tedariki ve işletme sermayesi finansmanı.
Akçelik halka arzında Başvuru Yerleri olarak ;
• Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.