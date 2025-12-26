Akdeniz Üniversitesi’nden rekor promosyon: 121 bin TL tek seferde ödenecek

Akdeniz Üniversitesi, TEB ile yaptığı anlaşmayla kamu üniversiteleri arasında en yüksek promosyon rakamına ulaştı. Binlerce personel ile intörn öğrenciye ödemeler tek seferde yapılacak.

Akdeniz Üniversitesi ile Türk Ekonomi Bankası A.Ş. (TEB) arasında maaş promosyon anlaşması imzalandı. İhalede TEB’in sunduğu 121 bin TL’lik teklif, Türkiye’deki kamu üniversiteleri arasında bugüne kadar ulaşılan en yüksek promosyon miktarı oldu.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, uzun zamandır sürdürülen görüşmelerin ardından yapılan anlaşmanın kamu üniversiteleri arasında en iyi promosyon olarak kayda geçtiğini belirtti. Rektör Özkan, “Bildiğim kadarıyla kamu üniversiteleri arasında en iyi promosyonu almış durumdayız” açıklamasında bulundu.

Promosyon ödemelerinin en geç 26 Aralık’ta hesaplara yatırılacağını bildiren Özkan, “Bir seferde 121 bin TL hesaplara yatacak. 7 bin 73 personelimiz, 389 intörn öğrencimiz bu promosyonu alacak” dedi.

Anlaşma kapsamında ödemelerin tek seferde yapılacağı ve tüm hak sahiplerinin hesaplarına aktarılacağı kaydedildi.

