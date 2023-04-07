AKFEN'den yatırım açıklaması geldi

2) Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği 17. madde kapsamında depolama tesisine verilen hakka istinaden toplam 285 MWe kapasiteli GES ve RES önlisans başvuruları yapılmıştır. Başvurularımız kapsamında EPDK tarafından TEİAŞ’a kapasite tahsisi için görüş sorulmuş olup, kapasite taleplerimiz uygun görülerek EPDK’ya bildirilmiş ve EPDK internet sayfasında kapasitesi uygun görülen projeler arasında yayınlanmıştır. Önlisansla ilgili süreçler, yasal prosedürlere uygun olarak devam etmektedir.