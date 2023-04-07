AKFEN'den yatırım açıklaması geldi
AKFEN şirketi KAP'a yaptığı açıklamada, yeni yatırımlarını ve projelerine dair bilgileri yatırımcısı ile paylaştı.
Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş (AKFYE), yatırımcısı ile yeni projeleri ve yatırımları hakkında açıklamalarda bulundu. 7 Nisan 2023 tarihinde şirketin KAP'a yaptığı açıklamada yatırımlar ve yeni projeler ele alındı.
AKFEN şirketinin KAP'a yaptığı açıklama;
- Şirketimiz Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş. (“Akfen Yenilenebilir Enerji” veya “Şirket”)’nin halen yatırım aşamasında bulunan, yatırımlarının tamamlanması ile portföyüne dahil olacak projelerindeki son durum hakkında güncel bilgi 29.03.2023 tarihinde bilgilerinize sunulmuştu
1) Hibrit Projeler kapsamında 95,42 MWe kapasite, RES kapasite artışı kapsamında 92,4 MWe kapasite, olmak üzere toplam 187,82 MWe lisans hakkı alınmış olup projelerin aşamaları ile ilgili 29.03.2023 tarihli KAP açıklamamızda bilgi verilmiştir.
2) Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği 17. madde kapsamında depolama tesisine verilen hakka istinaden toplam 285 MWe kapasiteli GES ve RES önlisans başvuruları yapılmıştır. Başvurularımız kapsamında EPDK tarafından TEİAŞ’a kapasite tahsisi için görüş sorulmuş olup, kapasite taleplerimiz uygun görülerek EPDK’ya bildirilmiş ve EPDK internet sayfasında kapasitesi uygun görülen projeler arasında yayınlanmıştır. Önlisansla ilgili süreçler, yasal prosedürlere uygun olarak devam etmektedir.