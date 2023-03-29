Akıllı telefonlara getirilen zam iptal edildi!



30 Mart'ta yürürlüğe girecek olan ve ithal cep telefonlarına 2 bin 500 lira zam olarak yansıyacağı açıklanan düzenlemede geri adım atıldı.



Tebliğ ile 30 Mart itibarıyla ithal cep telefonlarında adet başına birim gümrük kıymeti 200 dolardan 350 dolara yükseltilecekti.



Ancak söz konusu tebliğ yürürlüğe girmeden Resmi Gazete'de yayımlanan başka bir tebliğ ile kaldırıldı.