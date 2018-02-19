Mersin'in Gülnar ilçesine bağlı yerleşim birimlerinden gelen heyet Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin inşaat sahasını ziyaret etti

Mersin'in Gülnar ilçesine bağlı yerleşim birimlerinden gelen bir heyetin Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) inşaat sahasını ziyaret ettiği bildirildi.



Akkuyu Nükleer AŞ'den yapılan yazılı açıklamada, bölgedeki 20 köy ve beldeyi temsilen gelen heyete Gülnar Kaymakamı Ekrem Güngör ve Gülnar Belediye Başkanı Ahmet Günel'in başkanlık ettiği belirtildi.



Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Yuriy Galanchuk'un ziyarette heyete eşlik ettiği vurgulanan açıklamada, santralin ana bina ve yapılarının inşa edileceği yerler ile sahada devam eden faaliyetler hakkında heyete detaylı bilgi verildiği ifade edildi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Gülnar Kaymakamı Güngör, projenin cumhuriyet tarihinin en büyük enerji yatırımı olduğuna dikkati çekti.



Güngör, Gülnar'ın santral devreye alındığında Türkiye'nin nükleer enerji sektörüne katkı sağlayan önemli bir merkez haline dönüşeceğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Yöre halkının, ülkemiz için stratejik bir proje olan Akkuyu NGS'nin bir parçası olmasından dolayı gurur duyuyoruz. Halkımızın şimdiden gerekli mesleki eğitimleri alarak, ileride Akkuyu NGS'de çalışabilecek donanımları kazanması son derece önemli."

Tozkovan Mahallesi Muhtarı Mehmet Kafadar da nükleer santralin Türkiye için önemli bir yatırım olduğuna değinerek, "Rusya, Japonya, Fransa gibi çok sayıda ülkede nükleer santraller var. Bizim ülkemizde niçin nükleer santral olmasın? Türkiye'nin gelişmesini isteyen her vatandaşın bu projeyi desteklemesi gerekir. Bu santral ülkemize olduğu kadar bölgemize de ciddi katkı sağlayacak." ifadesini kullandı.