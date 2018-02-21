Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, 14 şeker fabrikasının satış yöntemiyle özelleştirilmesi için ihale açtı. Resmi Gazete'de yayımlanan satış ihalesinin Nisan ayında yapılacağı belirtildi

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurduğu Şeker fabrikalarının satışı için ihale açıldı. Satış ihalesi Resmi Gazete'de de yayımlandı.



Hükümetin özelleştirme kararı aldığı 14 şeker fabrikasıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.



Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, 14 fabrikanın satış yoluyla özelleştirilmesi için ihale açtı. Resmi Gazete'de yayımlanan satış ihalesinin Nisan ayında yapılacağı ifade edildi.



İhale metninde Türkiye Şeker Fabrikası AŞ’ye ait 14 şeker fabrikasından Bor, Çorum, Kırşehir ve Yozgat fabrikalarının ihalesi 3 Nisan’a, Erzincan, Erzurum, Ilgın, Kastamonu ve Turhal fabrikaları için 11 Nisan’a, Afyon, Alpullu, Burdur, Elbistan ve Muş fabrikaları için 18 Nisan’a kadar teklif verilebileceği belirtildi.



Satış ihalesi için Erzincan, Erzurum, Kastamonu, Alpullu, Elbistan ve Muş fabrikaları için 3 milyon TL, Bor, Kırşehir, Yozgat ve Burdur fabrikaları için 4 milyon TL, Çorum, Ilgın, Turhal ve Afyon fabrikaları için de 5 milyon TL değer belirlendi.



Şeker fabrikası satış ihalelerine gerçek ve tüzel kişiler ile yatırım fonları ve ortak girişim grupları katılabilecek. Pazarlık usulü ile gerçekleştirilecek ihaleler, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile yapılacak açık artırma suretiyle sonuçlandırılacak.



ulusal.com.tr