Akredite olmadan 'helal uygunluk' verenler dikkat: Cezalar rekor seviyeye çıktı

Ticaret Bakanlığı'na bağlı Helal Akreditasyon Kurumu, yetkisiz işlem yapanlara yönelik yaptırımları ağırlaştırdı. Resmi Gazete'de yayımlanan yeni tebliğ ile birlikte, akredite olmadan faaliyet gösteren kuruluşları bekleyen idari para cezalarının üst limiti yükseltildi.

Ticaret Bakanlığı’nın ilgili kuruluşu olan Helal Akreditasyon Kurumu (HAK) tarafından hazırlanan yeni düzenleme yürürlüğe girdi. "2026 Yılı Helal Akreditasyon Kurumu İdari Para Cezalarının Yeniden Değerlemesine İlişkin Tebliğ", Resmi Gazete’de yayımlanarak resmiyet kazandı.

YENİDEN DEĞERLEME İLE CEZALAR KATLANDI

Yayımlanan tebliğe göre, akredite olmaksızın "helal uygunluk" değerlendirme hizmeti veren kuruluşlara uygulanacak cezalar yeniden belirlendi. İdari para cezalarının alt ve üst limitleri, yeniden değerleme oranı olarak tespit edilen yüzde 25,49 artırıldı.

2 MİLYON LİRAYI AŞAN İDARİ PARA CEZASI

Yapılan artışla birlikte, akredite olmadan "helal uygunluk" değerlendirme hizmeti veren kuruluşlara verilecek cezaların alt limiti 289 bin 206 lira olarak belirlendi. Söz konusu kuruluşlara uygulanabilecek cezanın üst limiti ise 2 milyon 862 bin 69 liraya yükseldi.

Tebliğ, yayımı tarihi itibarıyla yürürlüğe girdi. Tebliğ hükümlerini Helal Akreditasyon Kurumu Yönetim Kurulu yürütecek.

ticaret bakanlığı akreditasyon
