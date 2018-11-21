Tropikal bir meyve olan Avokado, Alanyalı üreticilerin en gözde ihraç ürünleri arasına girdi. Ukrayna'nın ardından Rusya'ya da Alanya avokadosu ihraç etmeye başlayan üreticiler, Rusya'dan gelen yoğun talebe yetişemiyor.

Önce Ukraynalılar, şimdi de Ruslar bu ürüne bayıldı. Tropikal bir meyve olan Avokado, Antalya'nın Alanya ilçesinde başlıca ihraç ürünleri arasına girdi. Ruslar Alanya avokadosunu o kadar sevmiş ki, Alanyalı üreticiler talepleri karşılayamamaktan yakınıyor.



Alanya Avokado Üreticileri Birliği Başkanı Hilmi Sevilgen, diğer ülkelerde hasat sezonunun bitmiş olmasını avantaj olarak görüyor.



Alanya Avokadosu'nun artık bir coğrafi işareti de var. Yani dünya bu ürünü Alanya Avokadosu adıyla tanıyor.



Türkiye'de avokado üretiminin yüzde 70'ini Alanya yapıyor. Alanya Avokadosu'nun üstün özellikleri saymakla bitmiyor.



Ekonomik değeri yüksek olan avokado, Alanyalı üreticiler için yeni bir kazanç kapısı. Alanya avokadosunun marka bilinirliği arttıkça, ürüne yönelik talep de her geçen gün artıyor.



ulusal.com.tr

