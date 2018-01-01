Albaraka Türk Katılım Bankası, Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bir açıklama yaptı.
Bankanın açıklaması, kanuni takip alacaklarının satışı hakkında oldu.
Açıklamada, nakdi alacakların satıldığı/temlik edildiği belirtildi.
KAP'a yapılan açıklamada, "Bankamızın kanuni takip müşterilerine ilişkin 144.837.449,00 TRY tutarındaki nakdi alacakları satılmıştır/temlik edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.
ulusal.com.tr
Albaraka Türk, kanuni takip müşterilerine ilişkin 144.837.449,00 TRY tutarındaki nakdi alacakların satıldığını/temlik edildiğini açıkladı
Albaraka Türk Katılım Bankası, Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bir açıklama yaptı.
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