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Albaraka Türk alacaklarını sattı

Albaraka Türk, kanuni takip müşterilerine ilişkin 144.837.449,00 TRY tutarındaki nakdi alacakların satıldığını/temlik edildiğini açıkladı

Albaraka Türk alacaklarını sattı

Albaraka Türk Katılım Bankası, Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bir açıklama yaptı.

Bankanın açıklaması, kanuni takip alacaklarının satışı hakkında oldu.

Açıklamada, nakdi alacakların satıldığı/temlik edildiği belirtildi.

KAP'a yapılan açıklamada, "Bankamızın kanuni takip müşterilerine ilişkin 144.837.449,00 TRY tutarındaki nakdi alacakları satılmıştır/temlik edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #Albaraka Türk #banka
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