Albaraka Türk, kanuni takip müşterilerine ilişkin 144.837.449,00 TRY tutarındaki nakdi alacakların satıldığını/temlik edildiğini açıkladı

Albaraka Türk Katılım Bankası, Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bir açıklama yaptı.



Bankanın açıklaması, kanuni takip alacaklarının satışı hakkında oldu.



Açıklamada, nakdi alacakların satıldığı/temlik edildiği belirtildi.



KAP'a yapılan açıklamada, "Bankamızın kanuni takip müşterilerine ilişkin 144.837.449,00 TRY tutarındaki nakdi alacakları satılmıştır/temlik edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.



ulusal.com.tr