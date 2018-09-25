Amerika'da diplomatik temaslar sürerken, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da Amerikalı iş adamlarıyla bir araya geldi. Bakan Albayrak'a göre Türkiye'nin borçlanma bakımından dünya ortalamasına göre iyi durumda... Böyle söyledi Bakan Albayrak; "İhtiyaç halinde bankalara desteğe hazırız" dedi.

Amerikan iş dünyasının temsilcileri New York'ta bir araya geldi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, toplantıda Türk ekonomisiyle ilgili mesajlar verdi.



İş adamlarına, "Türkiye'nin Finansal Reformları ve Türk Ekonomisi" temalı konferansta seslenen Albayrak "Yeni Ekonomi Politikası" ile ilgili değerlendirmeler yaptı. YEP'in "Stratejik, güvenilir, rasyonel ve güçlü" bir program olduğunu söyledi.



Albayrak, Türkiye'nin makroekonomik göstergeler noktasında çok rahat olduğunu belirtti.



"Biz rakamlardan bahsedildiği zaman çok rahatız. Kamu, hanehalkı, bankaların ve özel sektörün borçlarına baktığımızda, Türkiye'nin gayet parlak bir performansa sahip olduğunu görüyoruz. Türkiye'de kamu borcunun Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'ya (GSYH) oranı yüzde 28. Yükselen ve gelişmekte olan ülkelerin ortalaması yüzde 49. OECD ortalaması ise yüzde 110 civarında. Bu demek oluyor ki Türkiye, kamu borcu alanında gayet iyi durumda.



Türk ekonomisinde yaşanan çalkalanmalarla ilgili ise 15 Temmuz Darbe girişimi'ni örnek gösteren Maliye Bakanı, son dönemlerde önceliğin "ulusal güvenliğe verilmek zorunda kalındığını" ifade etti.



Türkiye'nin ekonomik kırılganlıklar konusunda tedbirli olduğunu belirten Albayrak, ihtiyaç durumunda bankacılık sektörüne gereken desteği vereceklerinin altını çizdi.



Merkez Bankasının bağımsızlığı ile ilgili yaşanan spekülasyonlara da değindi Berat Albayrak. Atılan adımlar neticesinde bu spekülasyonların sonlandığını vurguladı.



ulusal.com.tr