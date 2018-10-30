Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan son dakika açıklaması geldi. Albayrak, "10 Ağustos saldırısı yabancı bir ülkenin başkentinde planlandı" dedi. Peki Albayrak'ın bahsettiği 10 Ağustos tarihinde ne olmuştu?

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, döviz kurunda yaşanan hareketlilikle ilgili bir açıklama yaptı.



Bakan Albayrak, "10 Ağustos saldırısı yabancı bir ülkenin başkentinde planlandı. Alınan önlemlerle birilerinin hayali operasyonu püskürtüldü. Spekülasyon için hazırlanan bu likitide duvara tosladı. 12 Eylül'de bile karşılaşmadığı bu durumu püskürterek Türkiye normalleşmeyi yakaladı." diye konuştu.



Albayrak, 2019 yılının piyasalara güven veren bir yıl olacağını sözlerine ekledi.



Bakan Albayrak, yapılandırmalara ilişkin de rakamları açıkladı. Albayrak, 5 milyon 950 bin 136 mükellefin başvurduğunu ve 70 milyar liralık yapılandırma başvurusundan 10.8 milyarlık bir tahsilat yapıldığını açıkladı.



10 Ağustos'ta ne olmuştu?

10 Ağustos 2018'de Berat Albayrak Yeni Ekonomi Modeli'ni açıklamıştı.



Albayrak'ın açıklamalarının ardından dolar, alış 6,5 lira, satış 6,5 liradan işlem görürken Avro, alış 7,4 lira, satış 7,4 liradan satılmıştı.





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