Ekonomideki kötü gidişatla birlikte vatandaştan gelen şikayetler AKP'li milletvekillerini zora soktu. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ekonomik gelişmeleri vekillerle değerlendirdi, şikayetleri aldı. "Acı bir reçete varsa bunu her beraber üstleneceğiz" diyen Bakan Albayrak, faizlerin düşeceğini öne sürdü. Erken emeklilik konusunda ise "gündemimizde yok" ifadelerini kullandı.

Ekonomideki gidişatı AKP'li vekillerle değerlendirdi Hazine ve Maliye Bakanı. Gelen taleplere yanıt verdi, önümüzdeki sürece ilişkin konuştu.



Hürriyet'in haberine göre Berat Albayrak, ekonomide yaşanan sorunlarla ilgili şikayetler artınca, milletvekillerini bilgilendirme amaçlı görüşmeler başlattı. Albayrak vekillere, "Acı bir reçete varsa, beraber üstleneceğiz" dedi.



"Bundan sonra ekonomimize gelecek saldırılara karşı da gerekli hazırlıkları yapıyoruz. Faizlerde önümüzdeki aylarda gerileme göreceksiniz. Faizler konusunda bankacılara bastıra bastıra, bu seviyeye geldi. Ama hala çok yüksek. Onlar da kârlılık açısından bakıyorlar. Enflasyonun düşürülmesi konusunda gerekli önlemleri aldık."



Vekillerin kendisine ‘Yolumuz yarım kaldı’ gibi söylemler ilettiğini söyleyen Albayrak, "bütçenizi verimli kullanın" diye uyarıda bulundu.



"Ben maliye bakanı olarak bütçeyi ilgili bakanlıklara veriyorum. Bunun nasıl kullanılacağı artık onların inisiyatifinde. İlgili bakanlık, başka şeylerden kısarak, eksikleri tamamlasın. Verimli şekilde kullansın bütçesini. Kötü adam ben oluyorum. Yurtdışında bir toplantı oluyor bakanlık adına 10 kişi gidiyor, binlerce liraya mal oluyor"



Albayrak erken emeklilik konusunda da kesin konuştu.



İmkanlarımız ortada. Erken emeklilik düzenlemesi gündemimizde yok. 3600 ek gösterge konusunda sağlık hizmetleri, emniyet ve öğretmenlerle ilgili bir değerlendirme yapıyoruz, tartışıyoruz. Ama bir bakıyorsunuz, tüm kamu personeli taleple geliyor. Bu olmaz, yapamayız.



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