Alcas Metal halka arz olacak

ALCAS METAL FAALİYETİ NEDİR ?

Şirket faaliyetlerine ilişkin şu bilgilere yer veriyor:

- ALCAS üretim tesisi, konusunda uzman 420 personelin görev aldığı, alüminyum profil üretimi için özel olarak inşa edilmiş, 42.000 m² arazi üzerine kurulu, 36.000 m² kapalı alanı olan, Ergene – Tekirdağ’da faaliyet gösteren bir tesistir.

