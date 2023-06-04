Alcas Metal halka arz olacak
Bakanlar Kurulu'nun belirlenmesinin ardından, piyasalarda hareketlilik bekleniyor. Diğer yandan halka arz haberleri de gelmeye devam ediyor. Son olarak Alcas Metal Sanayi A.Ş. halka arz olacağını açıkladı. Alcas Metal Sanayi A.Ş. halka arzında toplamda 17,186,300 lot dağıtılacak.
Alcas Metal Sanayi A.Ş. toplamda 17,186,300 lot dağıtacağını açıkladı. Dağıtılacak payların yüzde ''29,89'' u halka açık olacak. Alcas Metal Sanayi A.Ş. halka arzı ''Global Menkul Değerler A.Ş.'' tarafından gerçekleşecek.
ALCAS METAL HALKA ARZ DETAYLARI
Halka Arz Şekli
• Sermaye Artırımı : 13.186.300 Lot
• Ortak Satışı : 2.000.000 Lot (Abdullah Yılmaz)
• Ortak Satışı : 2.000.000 Lot (Mehmet Yılmaz)
FONUN KULLANIM YERİ
• %40 Yatırım sermayesi.
• %30 Şirket satın alımı veya kurulması.
• %30 İşletme sermayesi.
• Alcas Metal halka arzı '''Eşit dağıtım'' yöntemiyle gerçekleşecek.
• Alcas Metal halka arzında payların yüzde 29,89'u halka açık olacaktır.
• Alcas Metal halka arzında toplamda 17,186,300 lot dağıtılacak.
• Alcas Metal halka arzında T1-T2 bakiye kullanılamayacaktır.
ALCAS METAL FAALİYETİ NEDİR ?
Şirket faaliyetlerine ilişkin şu bilgilere yer veriyor:
- ALCAS üretim tesisi, konusunda uzman 420 personelin görev aldığı, alüminyum profil üretimi için özel olarak inşa edilmiş, 42.000 m² arazi üzerine kurulu, 36.000 m² kapalı alanı olan, Ergene – Tekirdağ’da faaliyet gösteren bir tesistir.