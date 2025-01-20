Aldatıcı reklamlara 29.1 milyon TL ceza

Ticaret Bakanlığı, Reklam Kurulu’nun 2025 yılının ilk toplantısında, çeşitli mevzuat ihlalleri tespit edilen 189 dosya hakkında 29,1 milyon TL’lik idari para cezası uygulanmasına karar verildiğini açıkladı.



Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kurul, 16 Ocak 2025 tarihinde gerçekleştirilen toplantısında, tüketicileri yanıltan ve eksik bilgiyle ticaret yapan reklamları incelemeye aldı.



İncelenen 209 dosyadan 189’unun mevzuat ihlali yaptığı belirlendi. Bu dosyalarla ilgili olarak 188 dosyaya reklam durdurma cezası verilirken, bir dosyaya tedbiren durdurma kararı alındı. Ayrıca, 10 dosya için erişim engeli uygulanması kararı alındı. Toplamda 29 milyon 136 bin 384 TL’lik ceza kesildi.



Toplantıda, bankacılık sektöründe çevre duyarlılığıyla ilgili yapılan incelemeler de ön plana çıktı. Özellikle “Yeşil Konut Kredisi” ve “Yeşil Taşıt Kredisi” gibi çevre dostu krediler hakkında yapılan reklamlar dikkat çekti.



Bu kredilerde faiz oranları ve ücret muafiyetleri gibi avantajlar vurgulanmış olsa da, bu avantajların ne derece gerçek olduğuna dair yeterli bilgilendirme yapılmadığı tespit edildi.



Reklamlarda, çevre dostu kredi tekliflerinin standart kredilerden bir farkı olmadığı ve çevresel eylemlerin abartıldığı belirlendi. Bu sebeple, 10 banka hakkında reklamların durdurulmasına karar verildi.



Bunun yanı sıra, finansal sözleşmelerle ilgili yapılan reklamlarda da eksiklikler olduğu vurgulandı. Ticaret Bakanlığı, bu tür yanıltıcı ticari uygulamalarla mücadeleye devam edeceğini duyurdu.