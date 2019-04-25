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Ali Ekber Yıldırım duyurdu: Yeme zam geldi, süt fiyatı sabitlendi

Ünlü tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım, yeme yüzde 10 zam yapıldığını duyurdu. Zammın gerekçesinin ham made fiyatlarındaki artış olduğunu kaydeden Yıldırım, süt fiyatının yıl sonuna kadar sabitlendiğini bildirdi

Ali Ekber Yıldırım duyurdu: Yeme zam geldi, süt fiyatı sabitlendi

Ünlü tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım, yeme yüzde 10 zam yapıldığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından bilgileri paylaşan Yıldırım, zammın gerekçesinin ham made fiyatlarındaki artış olduğunu kaydetti.

Ali Ekber Yıldırım, şu ifadeleri kullandı:

"Yeme yüzde 10 zam 

Hayvancılık her geçen gün zorlaşıyor. 

Yem fiyatlarına yüzde 10 zam yapıldı. 

Zamın gerekçesi hammadde fiyatlarındaki artış. 

Arpanın tonu 1400 lira, kepeğin 1200 lira oldu.

Yem ve diğer girdilerde zam serbest. Sütte yasak. 

Süt fiyatı yıl sonuna kadar sabitlendi."

ulusal.com.tr

Etiketler; #ali ekber yıldırım #yem #zam #süt #süt fiyatı
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