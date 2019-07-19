Ali Tezel'den emeklilik sistemi açıklaması - 19 Temmuz 2019 Cuma emeklilikte yaşa takılanlar EYT haberleri

Sosyal Güvenlik Müşaviri Ali Tezel, bir takipçisinin bireysel emeklilik sistemi ve kıdem tazminatı sorusunu cevapladı. İşte Tezel'in "Yani şimdi bu açıklanan 11. Kalkınma Planı ile Kıdem Tazminatı Fonu ve zorunlu BES geliyor mu?.. yoksa Planda ki bütün maddeler ayrı ayrı Meclis açıldığında mı görüşülecek?" sorusuna verdiği yanıt

Sosyal Güvenlik Müşaviri Ali Tezel, sosyal medya hesabından bir soruya yanıt verdi.



EMEKLİLİK SİSTEMİ SORUSU



Bir takipçisi, Ali Tezel'e "Yani şimdi bu açıklanan 11. Kalkınma Planı ile Kıdem Tazminatı Fonu ve zorunlu BES geliyor mu?.. yoksa Planda ki bütün maddeler ayrı ayrı Meclis açıldığında mı görüşülecek?" diye sordu.



TEZEL'DEN YANIT



Ali Tezel de takipçisinin kıdem tazminatı ve bireysel emeklilik sistemi (BES) konularına ilişkin sorusuna yanıt verdi.



Tezel, "Görüşülecek" dedi.



ulusal.com.tr



