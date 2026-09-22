Alışveriş planı yapacaklar dikkat: Dayanıklı tüketim mallarına harcama eğiliminde belirgin artış!

Buna göre, ağustos ayında 90,8 olan tüketici güven endeksi eylül ayında yüzde 1,3 oranında bir artış kaydederek 91,9 seviyesine yükseldi. Endeksin 100'ün altında kalmaya devam etmesi piyasadaki kötümser görünümün sürdüğüne işaret ederken, eylül ayında en dikkat çeken artış dayanıklı tüketim mallarına harcama eğiliminde görüldü.

EYLÜL 2026 TÜKETİCİ GÜVENİNE DAİR ÖNE ÇIKANLAR

Endeks Artışı: Ağustos ayında 90,8 olan Tüketici Güven Endeksi, eylül ayında yüzde 1,3 artışla 91,9 oldu.

İyimserlik / Kötümserlik Eşiği: Endeksin 100'ün üzerinde olması tüketici iyimserliğini, 100'ün altında olması ise kötümserliği temsil ediyor; veriler uzun süredir kötümser seyrini koruyor.

En Yüksek Artış Kalemi: Eylül ayında aylık bazda en yüksek artış, yüzde 3,6 oranlı yükselişle "Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi" kaleminde gerçekleşti.