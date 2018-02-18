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Alışveriş sitesi setmoda kapandı

Türkiye’nin bilinen şirket topluluklarından biri olan MNG Holding’in e-ticaret girişimi setmoda, faaliyetlerine son verdiğini açıkladı.

Alışveriş sitesi setmoda kapandı

Geçtiğimiz aydan beri Setmoda‘nın kapanacağına dair dolaşan söylentiler gerçekleşti. Setmoda, web sitesinde yayınladığı duyuru ile faaliyetlerini durdurduğunu açıkladı.
 
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
 
"setmoda.com sitemizde yürütmekte olduğumuz faaliyetlerimize üzülerek son veriyoruz. Bize göstermiş olduğunuz destek ve güven için hepinize teşekkür ederiz. Sevkiyatlarımız ve ürün iade süreçlerimiz devam etmektedir. Sevk edilmemiş siparişleriniz standart işleyişimiz çerçevesinde sizlere teslim edilecektir."
 
Kullanıcıların modlarına göre onlara kıyafetler öneren platform, geçtiğimiz yılın yaz aylarında hayata geçmişti. Tekstil ve moda alanında hizmet veren Setmoda, aynı zamanda kullanıcılarına kombinler önererek onları setler satın almaya yönlendiriyordu. 

ulusla.com.tr

Etiketler; #Alışveriş sitesi #setmoda #setmoda kapandı #türkiye
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