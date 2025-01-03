Alkol ve sigaraya zam geliyor: Ne kadar olacak?

"TBYD Başkanı Erol Dündar: 4-5 TL artış bekliyoruz"

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar da "Sigara daki ÖTV artışı da 2.5 TL ye denk geliyor maliyet zammı ile 4 ile 5 TL arası bir artış bekliyoruz." dedi.