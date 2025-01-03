Alkol ve sigaraya zam geliyor: Ne kadar olacak?
Yeni yılın gelmesiyle birlikte zam yağmuru devam ediyor. Alkollü içkiler ve sigara üzerindeki ÖTV oranları artırıldı. Bu kararın, sigara ve alkol fiyatlarına zam olarak yansıması bekleniyor. Peki sigara ve alkole ne kadar zam gelecek?
Ekonomik kriz her geçen gün ağırlaşırken, enflasyon vatandaşa zam olarak yansıyor. Yeni yıla girmekle beraber zam yağmuru devam ediyor.
Son olarak Alkollü içkiler ve sigarada Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranı artırıldı.
Gelir İdaresi Başkanlığı’nın yayımladığı yeni ÖTV oranlarına göre artış oranı yüzde 7,56 olarak gerçekleşti.
ÖTV artışıyla birlikte sigaradan alınan 1,7026 liralık asgari maktu vergi yaklaşık 13 kuruş artarak 1 lira 8312 kuruşa yükselecek.
Ekonomi Gazetesi'nde yer alan bilgilere göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı asgari maktu vergi tutarlarını farklı bir şekilde belirlemediği takdirde, sigara paket başına uygulanan maktu vergi tutarı 7 lira 80 kuruştan 8 lira 38 kuruşa çıkacak.
Hesaplamalara göre sigara fiyatları yaklaşık 2-2,5 lira artacak.
"TBYD Başkanı Erol Dündar: 4-5 TL artış bekliyoruz"
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar da "Sigara daki ÖTV artışı da 2.5 TL ye denk geliyor maliyet zammı ile 4 ile 5 TL arası bir artış bekliyoruz." dedi.
ÖTV düzenlemesini alkol fiyatlarını da etkileyecek. Yüzde 45 alkol derecesine sahip 1 litrelik rakıdan alınan ÖTV 571,37 liradan 614,56 liraya yükselecek. Yani rakı fiyatına 43,19 liralık artış yansıyacak.