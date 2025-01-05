Alkolde fiyatlar değişiyor: Fiyatlar ne oldu?

Erol Dündar, alkollü içeceklerdeki fiyat artışlarıyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Yeni yılın gelmesiyle birlikte birçok ürüne zam gelirken, alkollü içeceklerde de fiyat artışları kaçınılmaz oldu. Efes bira grubunun fiyatları güncellendi. Bu zamların diğer bira markalarını da etkilemesi bekleniyor."

Güncel Fiyatlar

Erol Dündar tarafından paylaşılan yeni fiyat listesi, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Dündar'ın paylaşımı şu şekilde:

Bira gurubu zamı başladı Efes gurubuna #ZamGeldi pic.twitter.com/hhUR0u25SX — EROL DÜNDAR () (TBYD BAŞKANI) (@DundarErol_) January 3, 2025

Diğer i̇çecek gruplarına zam bekleniyor

Uzmanlar, Efes grubunun ardından diğer alkollü içecek markalarının da fiyatlarını artırabileceğini öngörüyor. Yeni fiyat listelerinin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.