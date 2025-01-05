Alkolde fiyatlar değişiyor: Fiyatlar ne oldu?
Yeni yılın başlamasıyla birlikte alkollü içecek fiyatlarında artış yaşandı. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından Efes bira grubuna yapılan zamları duyurdu. Dündar, yaptığı paylaşımda, güncel fiyat listesini paylaştı.
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Erol Dündar, alkollü içeceklerdeki fiyat artışlarıyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Yeni yılın gelmesiyle birlikte birçok ürüne zam gelirken, alkollü içeceklerde de fiyat artışları kaçınılmaz oldu. Efes bira grubunun fiyatları güncellendi. Bu zamların diğer bira markalarını da etkilemesi bekleniyor."
Güncel Fiyatlar
Erol Dündar tarafından paylaşılan yeni fiyat listesi, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Dündar'ın paylaşımı şu şekilde:
Bira gurubu zamı başladı Efes gurubuna #ZamGeldi pic.twitter.com/hhUR0u25SX— EROL DÜNDAR () (TBYD BAŞKANI) (@DundarErol_) January 3, 2025
Diğer i̇çecek gruplarına zam bekleniyor
Uzmanlar, Efes grubunun ardından diğer alkollü içecek markalarının da fiyatlarını artırabileceğini öngörüyor. Yeni fiyat listelerinin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.