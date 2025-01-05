Alkolde fiyatlar değişiyor: Fiyatlar ne oldu?

Yeni yılın başlamasıyla birlikte alkollü içecek fiyatlarında artış yaşandı. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından Efes bira grubuna yapılan zamları duyurdu. Dündar, yaptığı paylaşımda, güncel fiyat listesini paylaştı.

Mert Sagit Mert Sagit
Alkolde fiyatlar değişiyor: Fiyatlar ne oldu?
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Erol Dündar, alkollü içeceklerdeki fiyat artışlarıyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Yeni yılın gelmesiyle birlikte birçok ürüne zam gelirken, alkollü içeceklerde de fiyat artışları kaçınılmaz oldu. Efes bira grubunun fiyatları güncellendi. Bu zamların diğer bira markalarını da etkilemesi bekleniyor."

Güncel Fiyatlar

Erol Dündar tarafından paylaşılan yeni fiyat listesi, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Dündar'ın paylaşımı şu şekilde:

Diğer i̇çecek gruplarına zam bekleniyor

Uzmanlar, Efes grubunun ardından diğer alkollü içecek markalarının da fiyatlarını artırabileceğini öngörüyor. Yeni fiyat listelerinin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

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