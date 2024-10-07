Alkole dev zam gelecek! İşte yeni fiyatlar
Sigara fiyatlarına gelen zamların ardından alkollü içeceklere de zam üstüne zam geliyor. Alkollü içeceklerin fiyatına geçtiğimiz hafta zam geleceği duyurulmuştu. Beklenen dev zam etiketlere yansıdı. İşte zam gelen alkollü içecekler...
Alkol ve sigara Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) zammı ile fiyatları artmıştı. Ancak sigara ve alkollü içeceklerin peşini zam furyası bırakmıyor. 6 Temmuz 2024 tarihinde alkollü içeceklerin fiyatlarına ortalama yüzde 30 zam yapılmıştı. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, geçtiğimiz hafta Ekim ayının ilk haftasını işaret ederek, maliyet artışları sebebiyle yüzde 5 ile yüzde 15 arasında bir zam beklentisi olduğunu duyurmuştu.
Beklenen zam bugün etiketlere yansıdı. İşte alkollü içeceklerin yeni zamlı fiyat listesi...
MEY GRUBU ZAM YAPTI
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, bir rakı ve şarap grubuna daha zam geldiğini açıkladı. Zam rakı, viski, votka, tekila, cin ve Likor ürünlerine yansıdı.Erol Dündar "Yeni Rakı Ala, Yeni Rakı Giz, Yeni Rakı pus, Tekirdağ Göbek, Tekirdağ öküzgözü boğazkere (rezerve), Kulüp Rakı Delüks zam geçen ürünler." diyerek duyurdu.
İŞTE ALKOLLÜ İÇKİLERİN YENİ FİYATLARI
Yeni rakı yeni seri 35cl: 589 TL
Yeni rakı ala 35 cl: 739 TL
Johnnie Walker Red Label viski 35cl : 519 TL
İstanblue vodka 35 cl: 349 TL
Safari 70 cl: 775 TL
Cin Adalin 35 cl: 299 TL