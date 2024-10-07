Alkole dev zam gelecek! İşte yeni fiyatlar

Alkol ve sigara Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) zammı ile fiyatları artmıştı. Ancak sigara ve alkollü içeceklerin peşini zam furyası bırakmıyor. 6 Temmuz 2024 tarihinde alkollü içeceklerin fiyatlarına ortalama yüzde 30 zam yapılmıştı. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, geçtiğimiz hafta Ekim ayının ilk haftasını işaret ederek, maliyet artışları sebebiyle yüzde 5 ile yüzde 15 arasında bir zam beklentisi olduğunu duyurmuştu.

Beklenen zam bugün etiketlere yansıdı. İşte alkollü içeceklerin yeni zamlı fiyat listesi...

MEY GRUBU ZAM YAPTI

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, bir rakı ve şarap grubuna daha zam geldiğini açıkladı. Zam rakı, viski, votka, tekila, cin ve Likor ürünlerine yansıdı.Erol Dündar "Yeni Rakı Ala, Yeni Rakı Giz, Yeni Rakı pus, Tekirdağ Göbek, Tekirdağ öküzgözü boğazkere (rezerve), Kulüp Rakı Delüks zam geçen ürünler." diyerek duyurdu.

İŞTE ALKOLLÜ İÇKİLERİN YENİ FİYATLARI

Yeni rakı yeni seri 35cl: 589 TL

Yeni rakı ala 35 cl: 739 TL

Johnnie Walker Red Label viski 35cl : 519 TL

İstanblue vodka 35 cl: 349 TL

Safari 70 cl: 775 TL

Cin Adalin 35 cl: 299 TL