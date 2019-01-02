Yeni yılda hayatımızda bir çok şey değişti. Değişmeyen şeyse "zam" oldu. Alkole yine zam geldi. Yeni Özel Tüketim Vergisi'yle 70 santilitrelik bir içki için ödenen vergi 80 liraya kadar yükseldi.

Yeni yılda değişmeyen şey "zam" oldu. Alkollü içkide vergi yüzde 13,48 arttı. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.



Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yer alan karara göre 50 santilitre bir kutu biradan alınan ÖTV ve KDV toplamı 4,59 liradan 5,21 liraya çıktı.



70 santilitrelik rakının ÖTV'si ise 59,64 liraydı. Yeni düzenlemeyle 67,68 lira oldu.



Rakının KDV ile birlikte toplam vergisi de 70,37 liradan 79,86 liraya yükseldi.



Özel Tüketim Vergisi tutarlarının zamlı tarifesiyle yabancı tütün ithalatında alınan ton başına 150 dolar vergi ise sıfırlandı.





ulusal.com.tr