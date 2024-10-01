Alkole zam mı gelecek?

Enflasyonun derinleşmesi pek çok şeye zam olarak yansımaya devam ediyor. Son dönemde sigaraya ve içkiye gelen zamlara bir yenisinin daha eklenmesi bekleniyor. İçkiye yeni zam ne kadar olacak?

Mert Sagit Mert Sagit
Alkole zam mı gelecek?
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Ekim ayında ağır içki gruplarına zam bekleniyor. Söz konusu gelişmeyi, Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar duyurdu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Dündar, Ekim ayının ilk haftasına işaret etti.

Dündar’ın paylaşımına göre, ‘maliyetler’ sebebiyle beklenen zam oranı yüzde 5 ile yüzde 15 arasında bulunuyor.

Ağır alkollü içkiler arasında viski, votka, rom, cin ve tekila yer alıyor.

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