Alkollü içeceklere büyük zam: İşte yeni fiyatlar

Sigara ve alkollü içeceklerin zam yağmuru bitmiyor. Neredeyse 15 günde bir alkol ve sigaraya zam haberleri geliyor. Geçtiğimiz günlerde alkollü içeceklerde bir çok kaleme zam gelmişti. Mey İçki şarap grubuna zam yaptı. İşte zam sonrası Mey içki zamlı fiyat listesi...

Geçtiğimiz günler Mey içki Yeni Rakı Ala, Yeni Rakı Giz, Yeni Rakı pus, Tekirdağ Göbek, Tekirdağ öküzgözü boğazkere gibi ürünlerine yüzde 30'a varan zam yapmıştı. Şarap ürünlerine de zam geldi.

İŞTE ZAMLI MEY GRUBU FİYATLARI

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, Mey İçki'nin şarap ürünlerine gelen zamları açıkladı. İşte zamlı fiyat listesi...

Buzdağ (Kırmızı-Rose-Beyaz): 285 TL

Buzdağ (Elazığ-Ankara): 290 TL

Buzdağ Rezerv (Kırmızı- Beyaz): 585 TL

Leona: 340 TL

Terra: 340 TL

Cielo: 500 TL

Ruffino Prosecco: 1275 TL

Cumartesi 75 cl: 160 TL

Güzel Marmara 100 cl: 205 TL

Kayra Vintage: 715 TL