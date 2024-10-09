Alkollü içeceklere büyük zam: İşte yeni fiyatlar

Geçtiğimiz günler alkollü içeceklerden olan rakı, viski, votka, tekila ve cin gruplarına zam gelmişti. Şarap ürünlerinde de zamlı etiketler raflara yansıdı. İşte zam sonrası şarap ürünlerinin yeni fiyatları...

Mert Sagit Mert Sagit
Alkollü içeceklere büyük zam: İşte yeni fiyatlar
Yayınlanma:

Sigara ve alkollü içeceklerin zam yağmuru bitmiyor. Neredeyse 15 günde bir alkol ve sigaraya zam haberleri geliyor. Geçtiğimiz günlerde alkollü içeceklerde bir çok kaleme zam gelmişti. Mey İçki şarap grubuna zam yaptı. İşte zam sonrası Mey içki zamlı fiyat listesi...

Geçtiğimiz günler Mey içki Yeni Rakı Ala, Yeni Rakı Giz, Yeni Rakı pus, Tekirdağ Göbek, Tekirdağ öküzgözü boğazkere gibi ürünlerine yüzde 30'a varan zam yapmıştı. Şarap ürünlerine de zam geldi.

 İŞTE ZAMLI MEY GRUBU FİYATLARI

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, Mey İçki'nin şarap ürünlerine gelen zamları açıkladı. İşte zamlı fiyat listesi...

Buzdağ (Kırmızı-Rose-Beyaz): 285 TL

Buzdağ (Elazığ-Ankara): 290 TL

Buzdağ Rezerv (Kırmızı- Beyaz): 585 TL

Leona: 340 TL

Terra: 340 TL

Cielo: 500 TL

Ruffino Prosecco: 1275 TL

Cumartesi 75 cl: 160 TL

Güzel Marmara 100 cl: 205 TL

Kayra Vintage: 715 TL

İŞKUR, 9 ayda 1 milyondan fazla kişiyi işe yerleştirdiİŞKUR, 9 ayda 1 milyondan fazla kişiyi işe yerleştirdiEkonomi
alkol zam
Günün Manşetleri
Kadın cinayetlerini öven paylaşımlar yapan kişi tutuklandı!
Özgür Bursalı'dan, DEM Parti'nin 'Öcalan' mitingine tepki
Fırat Kalkanı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
Donetsk Halk Cumhuriyeti Lideri Puşlin Ulusal Kanal'a konuştu
"İçeride tıkanınca dışarıda tehdit yaratmaya çalışıyorla
"Ne Erdoğan'la anayasa yapmaya niyetimiz var ne Erdoğan'la uzlaşmaya"
Erdoğan'dan Özgür Özel'in açıklamalarına yanıt
THY pilotu uçuş esnasında hayatını kaybetti
Telegram ve Discord'da uygunsuz paylaşım yapan 4 kişi yakalandı
Discord'a erişim engeli getirildi
Çok Okunanlar
Bakanlık yayınladı, markalar ifşa edildi: Hangi ürünlerde domuz eti var? Bakanlık yayınladı, markalar ifşa edildi: Hangi ürünlerde domuz eti var?
THY pilotu uçuş esnasında hayatını kaybetti THY pilotu uçuş esnasında hayatını kaybetti
Prof. Dr. Alper Şener'den kritik aşı uyarısı Prof. Dr. Alper Şener'den kritik aşı uyarısı
Asgari ücrete ne kadar zam gelecek? Kulislerden bilgi sızdı Asgari ücrete ne kadar zam gelecek? Kulislerden bilgi sızdı
Erdoğan'dan Özgür Özel'in açıklamalarına yanıt Erdoğan'dan Özgür Özel'in açıklamalarına yanıt