Alkollü içeceklere büyük zam: İşte yeni fiyatlar
Geçtiğimiz günler alkollü içeceklerden olan rakı, viski, votka, tekila ve cin gruplarına zam gelmişti. Şarap ürünlerinde de zamlı etiketler raflara yansıdı. İşte zam sonrası şarap ürünlerinin yeni fiyatları...
Sigara ve alkollü içeceklerin zam yağmuru bitmiyor. Neredeyse 15 günde bir alkol ve sigaraya zam haberleri geliyor. Geçtiğimiz günlerde alkollü içeceklerde bir çok kaleme zam gelmişti. Mey İçki şarap grubuna zam yaptı. İşte zam sonrası Mey içki zamlı fiyat listesi...
Geçtiğimiz günler Mey içki Yeni Rakı Ala, Yeni Rakı Giz, Yeni Rakı pus, Tekirdağ Göbek, Tekirdağ öküzgözü boğazkere gibi ürünlerine yüzde 30'a varan zam yapmıştı. Şarap ürünlerine de zam geldi.
İŞTE ZAMLI MEY GRUBU FİYATLARI
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, Mey İçki'nin şarap ürünlerine gelen zamları açıkladı. İşte zamlı fiyat listesi...
Buzdağ (Kırmızı-Rose-Beyaz): 285 TL
Buzdağ (Elazığ-Ankara): 290 TL
Buzdağ Rezerv (Kırmızı- Beyaz): 585 TL
Leona: 340 TL
Terra: 340 TL
Cielo: 500 TL
Ruffino Prosecco: 1275 TL
Cumartesi 75 cl: 160 TL
Güzel Marmara 100 cl: 205 TL
Kayra Vintage: 715 TL