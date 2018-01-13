Alkollü içkilerde bu yıla ilişkin hizmet bedelleri, aylık satış raporuna göre beher bin litre başına bira için 8,84 lira, şarap için 14,72 lira, distile alkollü içkiler için 94,62 lira olacak

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca, bu yıla ilişkin alkollü içkilerde hizmet bedelleri ile tesis kurma, üretim ve proje tadilat izni bedelleri belirlendi.



Bakanlığın, "Alkol ve Alkollü İçki Tesislerinin Haiz Olmaları Gereken Teknik Şartlar, Kurulmaları, İşletilmeleri ve Denetlenmelerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 21. Maddesinin Uygulanmasına Dair Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlandı.



Buna göre, tesis kurma izni maktu bedeli; bira için en az 8 bin 915 lira, şarap ve aromatize şarap için yılda 20 bin litre veya daha az kapasitede en az 2 bin 378 lira, bunun üzerinde olanlarda en az 5 bin 943 lira, aromatize şarap bazlı içki ve aromatize şarap kokteyli için en az 29 bin 714 lira olarak uygulanacak.



Tesis kurma izin bedeli, proje kapasitesi üzerinden yıllık beher bin litre başına, bira için 8,92 lira, şarap ve aromatize şarap için 14,86 lira, aromatize şarap bazlı içki ve aromatize şarap kokteyli için 47,83 lira, distile alkollü içkiler için 101,03 lira olarak hesaplanacak. Başvuru sırasında hesaplanan bedelin dörtte biri, tesis kurma izin belgesi verilirken bakiyesi tahsil edilecek.



Söz konusu bedel, aromatize şarap bazlı içki ve aromatize şarap kokteyli için en az 29 bin 714 lira olarak uygulanacak.



2018 yılı hizmet bedelleri



Alkol ve Alkollü İçkilerin İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında bu yıla ilişkin hizmet bedelleri de belirlendi.



Buna göre, hizmet bedeli; aylık satış raporuna göre beher bin litre başına; bira için 8,84 lira, şarap, köpüren şarap ve aromatize şarap için 14,72 lira, aromalı bira, yarı köpüren şarap, meyve şarabı, aromatize şarap bazlı içki ve aromatize şarap kokteyli için 52,99 lira, distile alkollü içkiler için 94,62 lira olacak.



Dağıtım yetki belgesi maktu bedeli; bira için en az 17 bin 829 lira, aromalı bira için en az 35 bin 656 lira, şarap, köpüren şarap ve aromatize şarap için 20 bin litre veya daha az faaliyet hacminde en az 4 bin 755 lira ve 20 bin litreden daha fazla faaliyet hacminde en az 11 bin 885 lira, yarı köpüren şarap, meyve şarabı, aromatize şarap bazlı içki, aromatize şarap kokteyli için en az 29 bin 714 lira, distile alkollü içkiler için kategori bazında ayrı ayrı en az 42 bin 698 lira olarak uygulanacak.



Dağıtım yetki belgesi bedeli; faaliyet hacmi üzerinden beher bin litre başına, bira için 17,83 lira, aromalı bira için 29,72 lira, şarap, köpüren şarap ve aromatize şarap için 29,72 lira, yarı köpüren şarap, meyve şarabı, aromatize şarap bazlı içki, aromatize şarap kokteyli için 95,64 lira, distile alkollü içkiler için kategori bazında ayrı ayrı 170,80 lira olarak hesaplanacak.



Dağıtım yetki belgesi yenileme bedeli kategori ve alt kategori bazında ayrı ayrı 3 bin 566 lira olacak



Bakanlığın söz konusu tebliğleri 1 Ocak'tan geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.