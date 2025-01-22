Alkollü içkilere yeni zam! İşte güncel fiyat listesi...

Bir alkol grubuna daha zam geldiği açıklandı. Güncel fiyat listesi paylaşıldı. İşte güncel fiyat listesi...

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Alkollü içkilere yeni zam! İşte güncel fiyat listesi...
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Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, "Marka Meşrubat" adlı içki grubuna yapılan zamları sosyal medya hesabından paylaştı.

16 OCAK'TA BİR ALKOL GRUBUNA DAHA ZAM GELMİŞTİ

Erol Dündar’ın paylaştığı bilgilere göre, bazı votka, cin ve viski fiyatlarına zam geldi. Daha önce Efe rakı ürünlerinde önemli bir fiyat artışı yaşanmıştı. Zam sonrasında Efe Gold 70’lik şişe fiyatı 1195 TL’ye, Efe Göbek 70’lik ise 1345 TL’ye yükselmişti.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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