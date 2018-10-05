Yerli imkanlarla üretilen ve ilk olarak Afrin’deki Zeytin Dalı Harekatı’nda denenen 'kamikaze drone' Kargu'ya, yurt dışından talep var. Türkiye, kamikaze drone imalatı yapan dünyada 3. ülke konumuna ulaştı.

Türkiye üretti, diğer ülkeler almak için sıraya girdi.



Türkiye'nin yerli kamikaze insansız hava aracı Kargu, Savunma Teknolojileri Mühendislik tarafından üretildi.



Yeni Şafak Gazetesi'nin haberine göre Kargu'ya, başta Güney Kore olmak üzere çok sayıda ülkeden yoğun talep var.



'Kargu'nun teknolojik olarak İsrail üretimi mini hava araçlarının önüne geçtiği belirtiliyor.



İlk olarak Kargu, Zeytin Dalı Harekatında denendi. Operasyon boyunca Özel Kuvvetler’in kullandığı Kargu, yaklaşık 5 teröristi tam isabetle vurdu. Suikastçı olarak da bilinen Kargu, bir dakikadan daha kısa sürede hazırlanıp fırlatılıyor. 80 km’nin üzerindeki süratle, hedefe saniyeler içinde ulaşıyor.



ulusal.com.tr