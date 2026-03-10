Alman otomotiv sektörü Çinli rakipleriyle boy ölçüşemiyor

Küresel pazardaki dengelerin Asya Dünyası lehine değişmesiyle birlikte, Volkswagen grup 2030 yılına kadar Almanya operasyonlarında 50 bin çalışanıyla yollarını ayıracağını duyurdu.

İşten çıkarmalar sadece ana marka ile sınırlı kalmıyor; grubun lüks segmentteki kaleleri de bu sarsıntıdan payını alıyor:

Volkswagen, 2030'a kadar tam 35 bin çalışanını işten çıkarmayı hedefliyor.

Audi, 7 bin 500; Porsche ise 3 bin 900 çalışanını 2029'a kadar işten çıkartmış olmayı amaçlıyor.

ÇİN KUŞATMASI VE STRATEJİK İFLAS

Volkswagen CEO’su Oliver Blume’un hissedarlara yönelik mesajı, Avrupa otomotivinin içine düştüğü çaresizliği ve Çinli devlerin pazar üzerindeki mutlak baskısını itiraf niteliği taşıyor. Blume, grubun içine girdiği bu dar boğazı şu sözlerle özetliyor:

"Avrupa pazarında Çinli üreticilerin fiyat rekabetiyle karşı karşıyayız. Bu durum, maliyet tarafında çok daha yoğun çalışmamız için büyük bir motivasyon kaynağıdır."

ALMAN SANAYİSİ KÖŞEYE SIKIŞTI

Bu durumun geçici bir kriz olmadığını, aksine köklü bir dönüşümün sancısı olduğunu vurgulayan Blume; Çinli rakiplerin elektrikli araçlardaki üretim hızı, ABD’nin gümrük duvarları ve Almanya’daki yüksek enerji maliyetlerinin birleşerek Alman sanayisini köşeye sıkıştırdığını kaydediyor.

KÂR MARJINDA SERT DÜŞÜŞ

2025 yılı verileri, Asya medeniyetlerinin yükselişinin Alman devinin kasasında yarattığı tahribatı rakamlarla kanıtlıyor:

Faaliyet Kârı: %54 düşüşle 8,9 milyar euroya geriledi.

Net Kâr: %44,3 azalışla 6,9 milyar euro olarak kaydedildi.

Kâr Marjı: %5,9 seviyesinden %2,8’e kadar çakıldı.

Bu devasa küçülme planı, sadece bir maliyet yönetimi değil; Avrupa’nın otomotivdeki hegemonya döneminin kapandığının ve Çin merkezli yeni bir dünya düzeninin başladığının ilanı olarak yorumlanıyor.