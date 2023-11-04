Almanya Kapılarını Türk İşçilere Açıyor! 12 Ayın Sonunda Bağımsız Oturma İzni Veriliyor!

Alman Hükümeti, ülkedeki nitelikli eleman sayısını artırmak ve bazı sektörlerde personel eksikliğini gidermek için bir yasa çıkardı. “Nitelikli Göç Yasası” olarak adlandırılan bu yasa; 1 Kasım itibariyle yürürlüğe girdi. Böylece “Nitelikli Göç Yasası’nın” başvuru şartları belli oldu. İşte yasanın başvuru şartları…

Almanya Yolcusu Kalmasın!

Yıllık 39 bin 682 Euro brüt maaşlı iş bulabilen, alanından uzmanlığını belgeleyebilen, en az A2 seviyesinde Almanca bilgisine sahip olan, yaş sınırı 45’i geçmeyen vatandaşların başvuru yapabileceği duyuruldu. Bunun yanında; mühendislik ve IT-Bilgisayar uzmanlığı olan kişilerin, şirketler arası gelişlerinde İngilizce dili yeterli olanlar başvuru yapabilecek. Ayrıca yaş sınırı 45’le sınırlı kalmayarak, 45 yaş üstü vatandaşlara ihtiyaç olursa alım yapılacak. Aynı zamanda Almanya’ya turist vizesiyle gelmiş olanlar da iş başvurusunda bulunabiliyor. Kişiler işe kabul edilirse ve sözleşme imzalanırsa; Almanya’da iş vizesi aracılığıyla kalabiliyor. Ayrıca daha sonra ailelerini de yanlarına alabiliyorlar.

Bu yasayla birlikte; Almanya’da mavi kartla 12 ay boyunca çalışan bir kişi, ilerleyen zamanlarda oturma izni de alabiliyor. Bunun yanında, mavi kartla 90 gün boyunca AB üyesi ülkelerde çalışan bir kişi; Almanya’da 12 aylık çalışma sürecini tamamladıktan sonra bağımsız oturma izni de alabiliyor. “Nitelikli Göç Yasası’nın” bir bölümünün Mart 2024, bir bölümünün ise Haziran 2024’te uygulanmaya başlanacağı duyuruldu.

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