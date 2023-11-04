Almanya Kapılarını Türk İşçilere Açıyor! 12 Ayın Sonunda Bağımsız Oturma İzni Veriliyor!
Almanya, “Nitelikli Göç Yasası” ile birlikte Türklere kapılarını açıyor! 12 ayın sonunda oturma izni verilecek yasanın şartları belli oldu! Mavi kartla kabul edilecek mesleklerin listesi belli oldu! İşte başvuru şartları ve kabul edilecek meslekleler…
Alman Hükümeti, ülkedeki nitelikli eleman sayısını artırmak ve bazı sektörlerde personel eksikliğini gidermek için bir yasa çıkardı. “Nitelikli Göç Yasası” olarak adlandırılan bu yasa; 1 Kasım itibariyle yürürlüğe girdi. Böylece “Nitelikli Göç Yasası’nın” başvuru şartları belli oldu. İşte yasanın başvuru şartları…
Almanya Yolcusu Kalmasın!
Yıllık 39 bin 682 Euro brüt maaşlı iş bulabilen, alanından uzmanlığını belgeleyebilen, en az A2 seviyesinde Almanca bilgisine sahip olan, yaş sınırı 45’i geçmeyen vatandaşların başvuru yapabileceği duyuruldu. Bunun yanında; mühendislik ve IT-Bilgisayar uzmanlığı olan kişilerin, şirketler arası gelişlerinde İngilizce dili yeterli olanlar başvuru yapabilecek. Ayrıca yaş sınırı 45’le sınırlı kalmayarak, 45 yaş üstü vatandaşlara ihtiyaç olursa alım yapılacak. Aynı zamanda Almanya’ya turist vizesiyle gelmiş olanlar da iş başvurusunda bulunabiliyor. Kişiler işe kabul edilirse ve sözleşme imzalanırsa; Almanya’da iş vizesi aracılığıyla kalabiliyor. Ayrıca daha sonra ailelerini de yanlarına alabiliyorlar.
Bu yasayla birlikte; Almanya’da mavi kartla 12 ay boyunca çalışan bir kişi, ilerleyen zamanlarda oturma izni de alabiliyor. Bunun yanında, mavi kartla 90 gün boyunca AB üyesi ülkelerde çalışan bir kişi; Almanya’da 12 aylık çalışma sürecini tamamladıktan sonra bağımsız oturma izni de alabiliyor. “Nitelikli Göç Yasası’nın” bir bölümünün Mart 2024, bir bölümünün ise Haziran 2024’te uygulanmaya başlanacağı duyuruldu.
İşte Mavi Kartla Kabul Edilecek Mesleklerin Listesi
- İmalat sektöründe uzman kişiler
- Su ve kalorifer tesisatçıları
- Madencilik, inşaat ve lojistik sektöründe yetişmiş kişiler ve yöneticiler
- Bilgi ve iletişim teknolojisi hizmetinde bulunanlar
- Medya ve iletişim alanında uzmanlaşmış kişiler ve dil bilen gazeteciler
- Bilgisayar uzmanları, bilgisayar programcıları ve IT’ciler
- Çocuk yuvası eğitimcileri, kreş ve çocuk bakımıyla ilgilenenler
- Her türlü sağlık alanında kendini yetiştirmiş elemanlar (hemşire, hastabakıcı, yaşlı bakımı, ebe vb.)
- Veterinerler, diş hekimleri ve eczacılar
- Eğitim ve öğretim sisteminde görev alabilecek kişiler (öğretmen, okul yöneticisi vb.)
- Sosyal hizmet uzmanları
- Finans ve sigorta alanında uzmanlaşmış ve yönetici kişiler
- Fizikçiler, astronomlar, meteorologlar, kimyagerler, jeolog, jeofizikçiler
- Matematikçi ve istatistikçiler
- Biyolog, botanikçi, zoolog vb. alanda uzman kişiler
- Tarım, orman ve balıkçılık alanında uzmanlar ve danışmanlar
- Çevre bilimci ve araştırmacılar
- İşletme ve üretim mühendisliği
- İnşaat, çevre koruma, makine, kimya, maden ve metalürji mühendisliğinde uzman kişiler
- Elektroteknik, elektronik ve telekomünikasyon alanında mühendisler
- Mimarlar, iç mimar, çevre planlamacıları ve yüksek mimarlar
- Üretim ve tekstil tasarımcıları
- Şehir, alan ve çevre-trafik planlamacıları
- Kadastro ve ölçüm uzmanları
- Grafik ve multimedya tasarımcıları
- Eğitim almış, diplomalı, belgeli kadın doğum yardımcıları
- Çevre ve iş sağlığı, hijyen ve bakım uzmanları
- Fizyoterapistler, ortopedistler, konuşma ve duyma terapistleri, diyetisyenler ve beslenme uzmanları
- Üniversite ve yüksekokul öğretim görevlileri
- Meslek eğitmenleri ve meslek okullarında eğitim verebilecek kişiler
- Kreş, okul öncesi, ilkokul ve ortaokul öğretmenleri ve eğitmenler
- Pedagoji ve öğretmen yetiştirme, özel pedagoji uzmanları
- Yabancı dil, müzik ve sanat dersi öğretmenleri
- IT ve bilgisayar uzmanı yetiştiricisi
- Sistem analizcisi, yazılım, internet sitesi ve multimedya geliştiricisi
- Bilgisayar yöneticileri ve her türlü sistem yöneticileri
- Bilgisayar iletişimi, bağlantı uzmanları ve bu alanda yetişmiş her türlü personel
- Bilgisayar sistemleri ve ağ kurulumları ile ilgili her türlü personel