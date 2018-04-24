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Altay tankı ihalesi sonuçlandı

Milli ana muharebe tankı Altay'ın seri üretimi ve Altay tankına motor geliştirilmesi için başlatılan projede BMC ile sözleşme görüşmelerine başlanması kararlaştırıldı.

Altay tankı ihalesi sonuçlandı

AA muhabirinin Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Kara Kuvvetleri'nin günümüz ihtiyaçlarına cevap veren modern bir tanka sahip olması için yürütülen ihale sürecinde karara varıldı.

SSM tarafından yapılan değerlendirmeler sonunda, Altay tankının seri üretimi ve Altay tankına motor geliştirilmesi için başlatılan Güç Grubu Geliştirilmesi Projesi kapsamında BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ ile sözleşme görüşmelerine başlanması yönünde karar verildi.

Milli ana muharebe tankı Altay'ın seri üretimine BMC'nin dışında Otokar ve FNSS talip olmuştu.

Etiketler; #Altay tankı
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