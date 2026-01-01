Altın 2025’te tarih yazdı: 1979’dan bu yana en güçlü yıllık performans
Küresel piyasalarda güvenli liman arayışı ve faiz politikalarındaki değişimle geçen 2025 yılı, altın yatırımcısı için unutulmaz bir dönem oldu. Yarım asra yaklaşan tarihi rekorun kırıldığı piyasalarda, ibre 4 bin 500 dolar seviyelerini test etti.
Altın piyasası, 2025 yılında sergilediği performansla yatırımcısına tarihi bir kazanç sundu.
Küresel piyasalardaki gelişmelerin etkisiyle hareketlenen ons altın, yıl bazında yüzde 64,2 oranında değer kazandı. Bu yükseliş, yüzde 126,5'lik artışın yaşandığı 1979 yılından bu yana kaydedilen en yüksek yıllık kazanç olarak kayıtlara geçti.
Yıla 2 bin 623 dolar seviyesinden başlayan ons altın, aralık ayında 4 bin 549,94 doları görerek rekor tazeledi ve yılı 4 bin 313 dolardan tamamladı.
FED VE JEOPOLİTİK RİSKLERİN ETKİSİ
Fiyatlardaki bu agresif yükselişte ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirim sürecine girmesi belirleyici oldu.
Fed, geçtiğimiz yıl toplamda 75 baz puanlık faiz indirimi gerçekleştirdi.
Piyasalarda Fed'in bu yıl iki faiz indirimi daha yapabileceği beklentisi korunurken, Donald Trump'ın faiz indirimlerini destekleyen güçlü açıklamaları da talebi canlı tuttu.
Jeopolitik gerilimler de altının "güvenli liman" özelliğini ön plana çıkardı. Rusya-Ukrayna savaşının sürmesi ve ABD ile Venezuela arasında tırmanan gerilim fiyatlamalarda etkili oldu.
Ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump'ın politikalarının ekonomi üzerindeki olası etkilerine dair endişeler yatırımcıyı altına yöneltti.
HİNDİSTAN VE MERKEZ BANKALARINDAN DESTEK
Merkez bankalarının rezervlerini çeşitlendirmek amacıyla altın alımlarını artırması yükselişteki bir diğer önemli faktör oldu. Buna ek olarak Hindistan'da emeklilik düzenleyici kurumuna ait fonların yüzde 1’inin onaylı altın ve gümüş ETF’lerine ayrılmasına izin verilmesi, fiziki talebi destekledi.
SADECE BİR AY DÜŞÜŞ YAŞADI
Altının onsu 2025 yılı boyunca neredeyse kesintisiz bir yükseliş trendi izledi. Aylık bazda ocakta yüzde 6,67, şubatta yüzde 2,17, martta yüzde 9,26, nisanda yüzde 5,26, mayısta yüzde 0,03 ve haziranda yüzde 0,41 artış görüldü. Değer kaybı yaşanan tek ay yüzde 0,39'luk düşüşle temmuz oldu.
Takip eden süreçte ivme yeniden yukarı döndü; ağustosta yüzde 4,8, eylülde yüzde 11,9, ekimde yüzde 3,7, kasımda yüzde 5,4 ve aralıkta yüzde 2,1 değer kazancı gerçekleşti.
"GÖSTERGELER YÜKSELİŞ YÖNLÜ"
Piyasa uzmanları yaşanan ralliyi değerlendirdi. Capital.com Kıdemli Finansal Piyasalar Analisti Kyle Rodda, merkez bankalarının rezervlerini dolar varlıklarından uzaklaştırarak çeşitlendirdiğine dikkat çekti.
Rodda, mevcut durumu şu sözlerle analiz etti: "Altındaki yükselişte birkaç faktör rol oynamaktadır. Bunlar ABD faiz indirim beklentileri, jeopolitik riskler, Fed'in bağımsızlığına yönelik tehditler, küresel mali koşullar ve ABD'nin ticaret politikasıdır. Yatırımcılar, enflasyonun hedeflerin üzerinde olduğu ve genişlemeci maliye politikasının uygulandığı bir dönemde, yaklaşan Fed faiz indirimlerine tepki gösteriyorlar. Altının kısa vadeli seyri politikalarla bağlantılı olduğundan, altın piyasasındaki herhangi bir ters yönlü seyir politikalarda meydana gelebilecek değişikliklerden kaynaklanabilir. O zamana kadar, teknik göstergeler piyasanın aşırı alım bölgesinde olduğunu işaret etse bile altın için temel göstergeler yükseliş yönlüdür."
2026 BEKLENTİLERİ
Avustralya merkezli KCM Trade Global Baş Piyasa Analisti Tim Waterer ise traderların altını, para birimlerinin değer kaybına karşı bir korunma aracı olarak gördüğünü vurguladı.
"Merkez bankaları, dolardan uzaklaşarak çeşitlendirme amacıyla altın satın almaya devam ediyor" diyen Waterer, sözlerini şöyle tamamladı: "Fed'in 2026'da yıl faiz oranlarını düşürmesi beklenirken, altın da değer kazanıyor. Sonuç olarak, Fed'in faiz indirimine devam edeceğine yönelik beklentiler ve özellikle jeopolitik risklerin sürmesi nedeniyle altın, yatırımcılar için cazip bir varlık olarak görünmektedir."