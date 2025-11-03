Altın 2026'da 6 bin doları görecek mi? 12 dev banka tek tek açıkladı!

PİYASANIN YÖNÜ 4.500 - 4.700 DOLAR BANDI

Pek çok kuruluşun beklentisi 4.500 dolar seviyesi ve üzerinde yoğunlaştı. Goldman Sachs, 2026 yılının ilk çeyreği için hedefini 4.440 dolar olarak belirledi.