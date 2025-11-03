Altın 2026'da 6 bin doları görecek mi? 12 dev banka tek tek açıkladı!
Dünyanın önde gelen 12 uluslararası finans kuruluşu, altının 2026'da da tırmanışını sürdüreceği konusunda hemfikir olurken, bazı dev bankaların 5.000 doları aşan, hatta 6.000 doları bulan tahminleri dikkat çekti.
Dünyanın önde gelen 12 uluslararası finans kuruluşu, altın fiyatlarına yönelik 2026 yılı tahminlerini paylaştı.
Kuruluşların analizleri, altın fiyatlarının 2026 yılında yükselmeye devam edeceği yönünde ortak bir kanıya işaret etti.
Ekonomim'e göre, analizler arasında 2026 ortalaması için en düşük tahmin Dünya Bankası'ndan geldi.
Dünya Bankası, 2026 ortalama altın fiyatı tahminini 3.575 dolar olarak koruduğunu duyurdu.
Citi ise daha kısa bir zaman dilimine odaklanarak kısa vadeli (0–3 ay) hedefini 3.840 dolar olarak açıkladı.
PİYASANIN YÖNÜ 4.500 - 4.700 DOLAR BANDI
Pek çok kuruluşun beklentisi 4.500 dolar seviyesi ve üzerinde yoğunlaştı. Goldman Sachs, 2026 yılının ilk çeyreği için hedefini 4.440 dolar olarak belirledi.
Morgan Stanley'in yıl ortası için tahmini 4.500 dolar olarak kayıtlara geçerken, Wells Fargo 4.500–4.700 dolar aralığında bir beklenti paylaştı.
UOB, 12 aylık hedefini 4.600 dolar olarak belirtirken, UBS de Mart 2026 tahmini için 4.700 dolar seviyesini öngördü.
5.000 DOLAR EŞİĞİ AŞILIYOR
Bazı kuruluşlar ise 5.000 dolar seviyesini ve üzerini işaret etti. LBMA temsilcileri, 12 aylık tahminlerini 4.980 dolar olarak belirledi.
HSBC, Bank of America ve Societe Generale gibi üç dev kuruluş da 2026 sonu hedefini 5.000 dolar seviyesinde tutuyor.
Altın fiyatlarında daha agresif bir yükseliş bekleyen kurumlar da tahminlerini revize etti.
Goldman Sachs, 2026 dördüncü çeyrek tahminini 4.900 dolardan 5.055 dolara yükseltti.
JPMorgan da 2026 dördüncü çeyrek ortalamasını 5.055 dolar olarak öngördü.
JPMorgan ayrıca, uzun vadeli (üç yıllık) tahminini 6.000 dolara çıkararak en yüksek hedefi veren kurum oldu.