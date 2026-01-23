Altın alacaklar dikkat! 23 Ocak Cuma güncel altın fiyatları ne kadar oldu?

Küresel ve yerel piyasalardaki hareketlilik sürerken yatırımcıların yakın takibinde olan altın fiyatlarında haftanın son işlem gününe ait ilk rakamlar netleşti. işte 23 Ocak Cuma güncel altın fiyatları...

Ekonomi gündemini yakından izleyenler ve birikimlerini değerlendirmek isteyen vatandaşlar, 23 Ocak 2026 Cuma sabahına piyasa araştırmasıyla başladı.

İç ve dış piyasaları doğrudan etkileyen döviz kurları ve emtia hareketleri tabelalara yansırken, yatırımcılar günün ilk ışıklarıyla birlikte "Gram, çeyrek ve ons altın bugün ne kadar?" sorusuna yanıt arıyor.

Piyasaların nabzının attığı 23 Ocak Cuma günü itibarıyla güncel satış fiyatları şu şekilde:

Gram altın satış fiyatı: 6.901,67 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 11.532,00 TL

Yarım altın satış fiyatı: 23.064,00 TL

Tam altın satış fiyatı: 44.644,29 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 45.956,00 TL

Gremse altın satış fiyatı: 111.953,09 TL

Ons altın satış fiyatı: 4.953,36 Dolar

