Altın Alacaklar Dikkat! Altın Fiyatlarında Yön Yukarı...

Elinde altın olanlar ve altın alacaklar altın fiyatlarında yaşanan gelişmeleri takip ediyor. Altın gram fiyatı haftanın son işlem gününde yükseliş yakaladı. İşte altın fiyatlarında yaşanan gelişmeler...

Altın Alacaklar Dikkat! Altın Fiyatlarında Yön Yukarı...
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Altın gram fiyatı yükselişini kısmi olsa da güçlendirdi. ABD enflasyon verisi sonrası altın fiyatları kısa süreli düşüş sonrası hemen toparlanarak ibresini yukarıya çevirdi. Bu kapsamda 'Altın fiyatları artacak mı düşecek mi' sorusu yanıt aramaya başladı. Uzmanlar konu ile ilgili değerlendirmelerini yayınladı. İşte gelişmeler...

Uzmanlar piyasalardaki hareketlilik sonrası altın beklentilerine ilişkin değerlendirmede bulundu. İşte o değerlendirmeler: "ABD verisi açıklandıktan sonra altın fiyatları tarafından kısmen bir gerileme gördük. Ancak kayıplarını tekrar geri aldı. Yine enflasyon altın fiyatlarına pozitif yönde katkı sağlayan bir süreç olduğu için ons altın tekrar toparlandı. Ons altın 2035 dolar ile 20 dolar tekrar yükseldi. Ben düşüşlerin kalıcı olacağını tahmin etmiyorum. Geçici bir enflasyon yok benim gözlemlediğim kadarıyla."

Enflasyon altın fiyatlarını olumlu etkiler. Özellikle Fed'in para politikalarında piyasaların genel kanısı yılın ikinci yarısında faiz indirimi yapılacağı yönünde. Benim kişisel kanaatim de bu yönde. 

Altın Alacaklar Dikkat! Altın Fiyatlarında Yön Yukarı... - Resim : 1

"Altın tekrar yükseliş trendinde olacak"

"Dolayısıyla altın fiyatları hem Fed'in faiz politikaları hem de enflasyon nedenli tekrar yükseliş trendinde olacağını tahmin ediyorum. Dolayısıyla altın fiyatlarındaki düşüşler kalıcı değil. Altın bir alım fırsatı sunuyor özellikle bu hafta. Yatırımcılar ona göre tedbirlerini alması lazım. Bu yatay süreçte yatırımcılara altın kesinlikle bir alım fırsatı veriyor. Yatırımcıların ona göre değerlendirme yapması lazım. Gram altın serbest piyasalarda 2050 lira seviyesi altına sarkmadı. Tekrar şu anda 2060 TL seviyesi üzerinde. Ben yükseliş yönlü beklentimi koruyorum."

Ons ve gram altın tahmini

Bu yıl için ons altında 2350 dolar gram altında ise 3000 TL seviyesi beklemeye devam ediyorum" 

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