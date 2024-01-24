Altın alacaklar dikkat! Altın fiyatlarında yükseliş.... 24 ocak 2024 altın fiyatları

Merkez bankalarının gelecek dönem olası adımlarına ilişkin fiyatlama çabalarının devam etmesi nedeniyle yön arayışı sürerken altındaki yatay seyir de devam ediyor. Uzmanlar merkez bankalarının faiz kararının altın fiyatlarında değişiklikliklere neden olabileceğinin altını çizdi.

YÜKSELİŞİNİ SÜRDÜRECEK

İslam Memiş, "Faiz politikasının değişmesiyle birlikte altın fiyatları kaldığı yerden bu yükselişini sürdürecek." değerlendirmesini yaptı. Ekonomist Hikmet Baydar da, "Altında en yakın vadeye gideceğim, 10 Ocak'ta altının fiyatı yine bu seviyelerdeydi. Yatay seyirde ufak bir dalgalanma var altında. Altında ben 2150'yi hedeflemiştim. 4 Aralık günü 2020'den 2148'e kadar altının çıktığını görüyoruz aynı gün. Dolayısıyla altında zıplamalar, sıçramalar olabilir. Faizlerin yatay olması, düşecek beklentilerinin ötelenmesi borsalar için riskli, satış baskısını artırabilir. Altında o satış baskısını yeterince göremiyorum" düşüncesini dile getirdi.

Önceki yılı rekorla bitirdi, yeni yıla rekorla girdi. Umut üstüne umut tazeledi. 2000 TL'den geri dönmez derken beklenmedik düşüş geldi. Yılın ilk haftalarında kırdığı rekorlarla yatırımcısının güvenini tazeleyen altındaki düşüş kafalarda soru işareti bıraktı.

TV100 yayınına katılan İslam Memiş, "Para piyasaları açısından bu hafta kritik ve önemli. Gram altın tarafında da 2040 TL seviyesine bir geri çekilmenin olacağını tahmin ediyorum." dedi.

24 OCAK 2024 ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.970,63

Gram altın satış: 1.970,91

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 3.359,00

Çeyrek altın satış: 3.432,00

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 6.718,00

Yarım altın satış: 6.812,00

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 13.395,00

Tam altın satış: 13.593,00

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 13.689,00

Cumhuriyet altını satış: 13.896,00

ATA ALTIN NE KADAR?