Altın alacaklar dikkat! Bu haber sizi ilgilendiriyor
Son haftalarda altın fiyatları hızla arttı ve bu durum vatandaşların talebini artırdı. Kuyumcular bu artan talebi karşılamakta zorlanırken, darphane çift vardiyalı üretime geçti. İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Mustafa Atayık artan ilgiyle birlikte sahte ve düşük kaliteli altınlarla ilgili uyardı.
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Altın fiyatı son haftalarda rekor üzerine rekor kırıyor. Fiyatlar yükseldikçe talep de artıyor.
Kuyumcuların bu talepleri karşılamakta zorlanması üzerine darphane çift vardiyaya geçerek üretime başladı.
Talebe yetişmekte zorlanan kuyumcular ise bu durumun dolandırıcılığı da beraberinde getirdiğini söyledi.
İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Mustafa Atayık, son dönemde altına olan ilgiyle birlikte harekete geçen dolandırıcılara karşı uyarılarda bulundu.