Altın alacaklar dikkat: Dünkü zirveden sonra sert geri çekilme! 1 Gram Altın kaç TL oldu?

Altın fiyatları, 15 Temmuz Çarşamba yeni işlem gününde yatırımcılar ve altın almayı düşünenler tarafından yakından takip ediliyor.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
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Altın alacaklar dikkat: Dünkü zirveden sonra sert geri çekilme! 1 Gram Altın kaç TL oldu? - Resim: 1

Önceki gün ABD enflasyon verilerinin ardından yükselişe geçen altın fiyatlarında, yeni günle birlikte ibre tersine döndü. ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik açıklamaları, petrol fiyatlarının yükselmesi ve yaşanan gerilimler altın fiyatlarında geri çekilmeyi beraberinde getirdi.

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Altın alacaklar dikkat: Dünkü zirveden sonra sert geri çekilme! 1 Gram Altın kaç TL oldu? - Resim: 2

Diğer taraftan FED yetkililerinin, ABD enflasyonunun yüzde 2 hedefinin üzerinde kalması durumunda bankanın faiz artırımına gidebileceğine dair verdiği sinyaller de piyasalar tarafından fiyatlanmaya başlandı. Faiz getirisi olmayan altın, bu yüksek faiz beklentisi ortamında cazibesini yitirirken fiyatlar güne düşüşle başladı.

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Altın alacaklar dikkat: Dünkü zirveden sonra sert geri çekilme! 1 Gram Altın kaç TL oldu? - Resim: 3

ONS VE GRAM ALTINDA GÜNE BAŞLANGIÇ SEVİYELERİ
Günün ilk saatlerinde ONS altın dünkü zirve yürüyüşünün ardından yeni güne 4.029 dolardan başlarken, serbest piyasada gram altın ise açılışını 6.100 TL seviyelerinden yaptı. Kapalıçarşı'da ise gram altın yeni işlem gününe 6.118 TL ile başlangıç gerçekleştirdi.

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Altın alacaklar dikkat: Dünkü zirveden sonra sert geri çekilme! 1 Gram Altın kaç TL oldu? - Resim: 4

İşlemlerin devam ettiği anlarda serbest piyasada ve Kapalıçarşı'da şekillenen anlık alış-satış rakamları ise şu şekilde kaydedildi:

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Altın alacaklar dikkat: Dünkü zirveden sonra sert geri çekilme! 1 Gram Altın kaç TL oldu? - Resim: 5

ANLIK ALTIN FİYATLARI (15 TEMMUZ 2026)
GRAM ALTIN FİYATI

Gram altın alış fiyatı: 6.099,80 TL
Gram altın satış fiyatı: 6.100,69 TL

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Altın alacaklar dikkat: Dünkü zirveden sonra sert geri çekilme! 1 Gram Altın kaç TL oldu? - Resim: 6

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Çeyrek altın alış fiyatı: 9.917,00 TL
Çeyrek altın satış fiyatı: 10.013,00 TL

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Altın alacaklar dikkat: Dünkü zirveden sonra sert geri çekilme! 1 Gram Altın kaç TL oldu? - Resim: 7

ONS ALTIN FİYATI

Ons altın alış (USD) fiyatı: 4.033,27 Dolar
Ons altın satış (USD) fiyatı: 4.033,91 Dolar

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Altın alacaklar dikkat: Dünkü zirveden sonra sert geri çekilme! 1 Gram Altın kaç TL oldu? - Resim: 8

KAPALIÇARŞI GRAM ALTIN FİYATI

Kapalıçarşı gram altın alış fiyatı: 6.047,00 TL
Kapalıçarşı gram altın satış fiyatı: 6.119,00 TL

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Altın alacaklar dikkat: Dünkü zirveden sonra sert geri çekilme! 1 Gram Altın kaç TL oldu? - Resim: 9
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