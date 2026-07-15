Altın alacaklar dikkat: Dünkü zirveden sonra sert geri çekilme! 1 Gram Altın kaç TL oldu?
Altın fiyatları, 15 Temmuz Çarşamba yeni işlem gününde yatırımcılar ve altın almayı düşünenler tarafından yakından takip ediliyor.
Önceki gün ABD enflasyon verilerinin ardından yükselişe geçen altın fiyatlarında, yeni günle birlikte ibre tersine döndü. ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik açıklamaları, petrol fiyatlarının yükselmesi ve yaşanan gerilimler altın fiyatlarında geri çekilmeyi beraberinde getirdi.
Diğer taraftan FED yetkililerinin, ABD enflasyonunun yüzde 2 hedefinin üzerinde kalması durumunda bankanın faiz artırımına gidebileceğine dair verdiği sinyaller de piyasalar tarafından fiyatlanmaya başlandı. Faiz getirisi olmayan altın, bu yüksek faiz beklentisi ortamında cazibesini yitirirken fiyatlar güne düşüşle başladı.
ONS VE GRAM ALTINDA GÜNE BAŞLANGIÇ SEVİYELERİ
Günün ilk saatlerinde ONS altın dünkü zirve yürüyüşünün ardından yeni güne 4.029 dolardan başlarken, serbest piyasada gram altın ise açılışını 6.100 TL seviyelerinden yaptı. Kapalıçarşı'da ise gram altın yeni işlem gününe 6.118 TL ile başlangıç gerçekleştirdi.
İşlemlerin devam ettiği anlarda serbest piyasada ve Kapalıçarşı'da şekillenen anlık alış-satış rakamları ise şu şekilde kaydedildi:
ANLIK ALTIN FİYATLARI (15 TEMMUZ 2026)
GRAM ALTIN FİYATI
Gram altın alış fiyatı: 6.099,80 TL
Gram altın satış fiyatı: 6.100,69 TL
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Çeyrek altın alış fiyatı: 9.917,00 TL
Çeyrek altın satış fiyatı: 10.013,00 TL
ONS ALTIN FİYATI
Ons altın alış (USD) fiyatı: 4.033,27 Dolar
Ons altın satış (USD) fiyatı: 4.033,91 Dolar
KAPALIÇARŞI GRAM ALTIN FİYATI
Kapalıçarşı gram altın alış fiyatı: 6.047,00 TL
Kapalıçarşı gram altın satış fiyatı: 6.119,00 TL