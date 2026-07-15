Altın alacaklar dikkat: Dünkü zirveden sonra sert geri çekilme! 1 Gram Altın kaç TL oldu?

Diğer taraftan FED yetkililerinin, ABD enflasyonunun yüzde 2 hedefinin üzerinde kalması durumunda bankanın faiz artırımına gidebileceğine dair verdiği sinyaller de piyasalar tarafından fiyatlanmaya başlandı. Faiz getirisi olmayan altın, bu yüksek faiz beklentisi ortamında cazibesini yitirirken fiyatlar güne düşüşle başladı.