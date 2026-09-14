Altın alacaklar dikkat: Fiyatlar yönünü aşağı çevirdi! Çeyrek ve Cumhuriyet altını ne kadar?
Yeni haftanın ilk işlem gününde altın piyasası küresel merkez bankası baskısıyla satıcılı bir başlangıç yaptı.
ABD Merkez Bankası'nın (FED) bu hafta içerisinde açıklayacağı kritik eylül ayı faiz kararı öncesinde artan şahin beklentiler, kıymetli madenler üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturuyor. Ons altının 4 bin 330 dolar seviyesine çekilmesiyle birlikte iç piyasada gram altın haftaya 6 bin 769 TL, çeyrek altın ise 11 bin 059 TL seviyesinden başladı.
FED'İN EYLÜL KARARI ÖNCESİ ONS ALTINDA BASKI ARTIYOR
Emtia piyasalarındaki fiyatlamayı şekillendiren temel dinamikler şöyle:
Kritik Hafta: Küresel piyasalar FED'in açıklayacağı eylül ayı para politikası kararına kilitlendi. Bankanın faiz artırım ihtimalini masada tutması tahvil getirilerini canlı kılarken, faiz getirisi olmayan ons altından çıkışları hızlandırdı.
Kısa Vadeli Baskı: Analistler uzun vadeli trendin jeopolitik gerilimler nedeniyle güçlü kalabileceğini belirtseler de, makroekonomik verilerin işaret ettiği faiz baskısının kısa vadede altın üzerinde kar satışlarını tetiklediğini vurguluyor.
14 EYLÜL 2026 GÜNCEL VE CANLI ALTIN FİYATLARI
Piyasalarda yeni haftanın açılışında kaydedilen net alış ve satış rakamları:
Gram Altın: Alış 6.768,27 TL | Satış 6.769,07 TL
Çeyrek Altın: Alış 10.985,00 TL | Satış 11.059,00 TL
Yarım Altın: Alış 21.992,00 TL | Satış 22.107,00 TL
Tam Altın: Alış 43.331,22 TL | Satış 44.184,57 TL
Cumhuriyet Altını: Alış 43.778,00 TL | Satış 44.071,00 TL
Ons Altın (USD): Alış 4.329,58 Dolar | Satış 4.330,05 Dolar