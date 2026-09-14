Altın alacaklar dikkat: Fiyatlar yönünü aşağı çevirdi! Çeyrek ve Cumhuriyet altını ne kadar?

ABD Merkez Bankası'nın (FED) bu hafta içerisinde açıklayacağı kritik eylül ayı faiz kararı öncesinde artan şahin beklentiler, kıymetli madenler üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturuyor. Ons altının 4 bin 330 dolar seviyesine çekilmesiyle birlikte iç piyasada gram altın haftaya 6 bin 769 TL, çeyrek altın ise 11 bin 059 TL seviyesinden başladı.