Altın alacaklar dikkat! İslam Memiş rakam verip uyardı: “Düşüş kapıda”

Memiş, ons altında da ciddi bir geri çekilme beklediğini belirterek, “Bu haftaya özel olarak ons altında 100 dolarlık bir düşüş öngörüyorum. Bu da gram altının 4.100 liranın altına gerilemesine neden olabilir. Bu senaryo benim için sürpriz olmaz” dedi.