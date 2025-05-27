Altın alacaklar dikkat! İslam Memiş rakam verip uyardı: “Düşüş kapıda”
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, bu haftaya ilişkin altın piyasasına dair önemli değerlendirmelerde bulundu.
Kendi YouTube kanalından haftalık analizini paylaşan Memiş, ons altında düşüş beklediğini belirterek yatırımcılara “bekleyin” çağrısı yaptı.
“gram altın 4.100 liraya gerileyebilir”
Altın fiyatlarında kısa vadeli bir geri çekilme öngördüğünü dile getiren Memiş, yatırımcıların alım için acele etmemesi gerektiğini vurguladı. Özellikle gram altın tarafında dikkat çeken seviyelere işaret eden Memiş,
“Gram altında 4.200 liranın altına sarkmalar olabilir. Bu durumda 4.100 lira seviyesini takip edeceğiz. Eğer bu seviyenin de altına inilirse yeni bir değerlendirme yapacağım” ifadelerini kullandı.
“ons altında 100 dolarlık düşüş bekliyorum”
Memiş, ons altında da ciddi bir geri çekilme beklediğini belirterek, “Bu haftaya özel olarak ons altında 100 dolarlık bir düşüş öngörüyorum. Bu da gram altının 4.100 liranın altına gerilemesine neden olabilir. Bu senaryo benim için sürpriz olmaz” dedi.
“düşüş yönlü beklentim sürüyor”
Analizinde ons altın için takip edilecek bant aralığını da paylaşan Memiş, “Bu hafta ons altında 3.180 ile 3.380 dolar aralığını izliyoruz. Alt sınır 3.180, üst sınır ise 3.380 dolar. Kısa vadeli olarak düşüş yönlü beklentim halen geçerliliğini koruyor” diyerek sözlerini tamamladı.
Altın piyasasında hareketlilik devam ederken, işte güncel fiyatlar:
Gram altın satış fiyatı: 4.190,95 TL
Çeyrek altın satış fiyatı: 6.899,00 TL
Yarım altın satış fiyatı: 13.798,00 TL
Tam altın satış fiyatı: 27.286,41 TL
Cumhuriyet altını satış fiyatı: 27.467,00 TL