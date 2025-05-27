Altın alacaklar dikkat! İslam Memiş rakam verip uyardı: “Düşüş kapıda”

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, bu haftaya ilişkin altın piyasasına dair önemli değerlendirmelerde bulundu.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
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Altın alacaklar dikkat! İslam Memiş rakam verip uyardı: “Düşüş kapıda” - Resim: 1

 Kendi YouTube kanalından haftalık analizini paylaşan Memiş, ons altında düşüş beklediğini belirterek yatırımcılara “bekleyin” çağrısı yaptı.

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Altın alacaklar dikkat! İslam Memiş rakam verip uyardı: “Düşüş kapıda” - Resim: 2

“gram altın 4.100 liraya gerileyebilir”

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Altın alacaklar dikkat! İslam Memiş rakam verip uyardı: “Düşüş kapıda” - Resim: 3

Altın fiyatlarında kısa vadeli bir geri çekilme öngördüğünü dile getiren Memiş, yatırımcıların alım için acele etmemesi gerektiğini vurguladı. Özellikle gram altın tarafında dikkat çeken seviyelere işaret eden Memiş, 

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Altın alacaklar dikkat! İslam Memiş rakam verip uyardı: “Düşüş kapıda” - Resim: 4

“Gram altında 4.200 liranın altına sarkmalar olabilir. Bu durumda 4.100 lira seviyesini takip edeceğiz. Eğer bu seviyenin de altına inilirse yeni bir değerlendirme yapacağım” ifadelerini kullandı.

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Altın alacaklar dikkat! İslam Memiş rakam verip uyardı: “Düşüş kapıda” - Resim: 5

“ons altında 100 dolarlık düşüş bekliyorum”

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Altın alacaklar dikkat! İslam Memiş rakam verip uyardı: “Düşüş kapıda” - Resim: 6

Memiş, ons altında da ciddi bir geri çekilme beklediğini belirterek, “Bu haftaya özel olarak ons altında 100 dolarlık bir düşüş öngörüyorum. Bu da gram altının 4.100 liranın altına gerilemesine neden olabilir. Bu senaryo benim için sürpriz olmaz” dedi.

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Altın alacaklar dikkat! İslam Memiş rakam verip uyardı: “Düşüş kapıda” - Resim: 7

“düşüş yönlü beklentim sürüyor”

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Altın alacaklar dikkat! İslam Memiş rakam verip uyardı: “Düşüş kapıda” - Resim: 8

Analizinde ons altın için takip edilecek bant aralığını da paylaşan Memiş, “Bu hafta ons altında 3.180 ile 3.380 dolar aralığını izliyoruz. Alt sınır 3.180, üst sınır ise 3.380 dolar. Kısa vadeli olarak düşüş yönlü beklentim halen geçerliliğini koruyor” diyerek sözlerini tamamladı.

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Altın alacaklar dikkat! İslam Memiş rakam verip uyardı: “Düşüş kapıda” - Resim: 9

Altın piyasasında hareketlilik devam ederken, işte güncel fiyatlar:

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Altın alacaklar dikkat! İslam Memiş rakam verip uyardı: “Düşüş kapıda” - Resim: 10

Gram altın satış fiyatı: 4.190,95 TL

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Altın alacaklar dikkat! İslam Memiş rakam verip uyardı: “Düşüş kapıda” - Resim: 11

Çeyrek altın satış fiyatı: 6.899,00 TL

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Altın alacaklar dikkat! İslam Memiş rakam verip uyardı: “Düşüş kapıda” - Resim: 12

Yarım altın satış fiyatı: 13.798,00 TL

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Altın alacaklar dikkat! İslam Memiş rakam verip uyardı: “Düşüş kapıda” - Resim: 13

 Tam altın satış fiyatı: 27.286,41 TL

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Altın alacaklar dikkat! İslam Memiş rakam verip uyardı: “Düşüş kapıda” - Resim: 14

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 27.467,00 TL

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