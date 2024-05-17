Altın alacaklar dikkat! İslam Memiş uyardı: "Hazırlığınızı yapın!"
Altın alacaklar, altını olanlar dikkat! Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş altın niteliğinde uyarılar yaptı.
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş 'Temmuz hazırlığınızı yapın' başlıklı Youtube videosunda, borsa, dolar, euro, gram altın ve ons altın için rakamsal bazda tahminlerini açıkladı. Memiş, altında dip ve zirve olarak iki seviye belirledi ve bunlara yönelik uyarılarda bulundu.
Memiş, "Piyasalarda sert dalgalanmalar var. Altın ve gümüşte sert yükselişler gördük ancak sonra aşağı yönlü trendler var.
Borsa İstanbul 10 bin 215 puanda. 10 bin 200 üzerinde tutunma çabasını sürdürüyor. Ben 9800 - 10 bin 500 puan aralığını bekliyorum. Bakalım 10 bin puan altındaki teknik düzeltme olacak mı?
Dolar kurunda stabil, hareketsiz bir fiyatlama var. Euro/dolar paritesi toparlandı. 1.0895'e kadar, neredeyse 1.09'a kadar toparlandı parite. Pozitif beklentimiz devam ediyor. Euro'da beklemeyi tercih ediyoruz şu anda. Euro/doları 1.12'ye kadar bekleyeceğiz yıl içinde." dedi.
"Ons altın 2376 dolarda. Bugün 2395 dolara kadar yükseldi" diyen İslam Memiş, altın rakamlarını değerlendirmelerine şöyle devam etti: "2380 direncini işaret etmiştim. Özellikle dolara geçiş için iyi bir fırsat olduğunu da ifade etmiştim.