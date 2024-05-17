Altın alacaklar dikkat! İslam Memiş uyardı: "Hazırlığınızı yapın!"

Memiş, "Piyasalarda sert dalgalanmalar var. Altın ve gümüşte sert yükselişler gördük ancak sonra aşağı yönlü trendler var.

Borsa İstanbul 10 bin 215 puanda. 10 bin 200 üzerinde tutunma çabasını sürdürüyor. Ben 9800 - 10 bin 500 puan aralığını bekliyorum. Bakalım 10 bin puan altındaki teknik düzeltme olacak mı?