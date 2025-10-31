Altın alacaklar dikkat! İşte 31 Ekim 2025 güncel çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatları

Altın ve döviz kurundaki dalgalanmaların ardından, yatırımcılar ve alım-satım yapacaklar 31 Ekim 2025 Cuma sabahının ilk ışıklarıyla birlikte güncel rakamları merakla araştırmaya başladı.

Simge Sarıyar
Yayınlanma: Güncellenme:
Altın alacaklar dikkat! İşte 31 Ekim 2025 güncel çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatları

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler, vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Vatandaşlar, günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” sorularına yanıt bulmak için araştırmalar yapıyor.

Altın alacaklar dikkat! İşte 31 Ekim 2025 güncel çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatları - Resim: 2

İşte güncel altın fiyatları

Altın alacaklar dikkat! İşte 31 Ekim 2025 güncel çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatları - Resim: 3

Gram altın satış fiyatı: 5.396,68 TL

Altın alacaklar dikkat! İşte 31 Ekim 2025 güncel çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatları - Resim: 4

Çeyrek altın satış fiyatı: 9.286,00 TL

Altın alacaklar dikkat! İşte 31 Ekim 2025 güncel çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatları - Resim: 5

Yarım altın satış fiyatı: 18.558,00 TL

Altın alacaklar dikkat! İşte 31 Ekim 2025 güncel çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatları - Resim: 6

Tam altın satış fiyatı: 36.736,24 TL

Altın alacaklar dikkat! İşte 31 Ekim 2025 güncel çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatları - Resim: 7

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 36.969,00 TL

Altın alacaklar dikkat! İşte 31 Ekim 2025 güncel çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatları - Resim: 8

Gremse altın satış fiyatı: 92.122,31 TL

Altın alacaklar dikkat! İşte 31 Ekim 2025 güncel çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatları - Resim: 9

Ons altın satış fiyatı: 3.995,44 Dolar

