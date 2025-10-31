Altın alacaklar dikkat! İşte 31 Ekim 2025 güncel çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatları
Altın ve döviz kurundaki dalgalanmaların ardından, yatırımcılar ve alım-satım yapacaklar 31 Ekim 2025 Cuma sabahının ilk ışıklarıyla birlikte güncel rakamları merakla araştırmaya başladı.
İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler, vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Vatandaşlar, günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” sorularına yanıt bulmak için araştırmalar yapıyor.
İşte güncel altın fiyatları
Gram altın satış fiyatı: 5.396,68 TL
Çeyrek altın satış fiyatı: 9.286,00 TL
Yarım altın satış fiyatı: 18.558,00 TL
Tam altın satış fiyatı: 36.736,24 TL
Cumhuriyet altını satış fiyatı: 36.969,00 TL
Gremse altın satış fiyatı: 92.122,31 TL
Ons altın satış fiyatı: 3.995,44 Dolar