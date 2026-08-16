Altın alacaklar dikkat! Sahteciliği bitiren dönem resmen başladı
Fiziki altına artan taleple birlikte dolandırıcıların hedefi haline gelen yatırımcıları korumak amacıyla Darphane tarafından hayata geçirilen Kıymetli Maden Takip Sistemi (KMTS) resmen devreye girdi.
Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altınlarında başlayan karekodlu ve bandrollü uygulama sayesinde sahteciliğin tamamen önüne geçilmesi hedefleniyor.
KMTS SİSTEMİYLE DEVLET GÜVENCESİ
Kıymetli Maden Takip Sistemi kapsamında basılan tüm fiziki altınlar, Darphane tarafından üretilen ve kopyalanamayan özel güvenlikli bandrollerle paketleniyor. Üretimin ilk aşamasından son tüketiciye ulaşana kadar devlet kontrolünde yürütülen sistem; altının gramajını, ayarını, hangi rafineri tarafından ne zaman üretildiğini kayıt altına alıyor.
CEP TELEFONUNDAN 2 AŞAMALI ANLIK DOĞRULAMA
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın mobil uygulaması üzerinden çalışan sistemde vatandaşlar, altın ambalajındaki karekodu/barkodu akıllı telefonlarına okutarak ürünün orijinalliğini saniyeler içinde teyit edebilecek. Böylece piyasada yaşanan sahte altın ve düşük ayar riskleri ortadan kalkacak.
SAHTE ALTIN ÇETELERİNE KARŞI KESİN ÇÖZÜM
Geçtiğimiz aylarda İstanbul Emniyeti'nin düzenlediği ve sanıkların 73 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı sahte altın operasyonlarının ardından devreye alınan KMTS, kuyumculuk sektöründe güvenli ticaretin standart haline gelmesini sağlayacak. Zorunlu hale getirilen yeni nesil barkodlu altınlar kuyumcu vitrinlerinde yerini almaya başladı.