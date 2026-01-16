Altın alacaklar dikkat! Yükseliş serisi bitti mi? İşte güncel altın fiyatları

Buna ek olarak, ABD Başkanı Trump’ın İran meselesinde daha ılımlı bir tutum sergilemesi, risk algısını düşürerek altındaki yükseliş ivmesini yavaşlattı. Ancak yaşanan bu duraklamaya rağmen gram altının, haftayı yaklaşık yüzde 2,5 oranında değer kazanarak kapatmaya hazırlandığı görüldü.