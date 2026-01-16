Altın alacaklar dikkat! Yükseliş serisi bitti mi? İşte güncel altın fiyatları

ABD ekonomisinden gelen veriler ve jeopolitik gelişmelerle ivme kaybeden altın piyasasında, haftanın son işlem gününde ibre yeniden şekillendi. Yatırımcılar anlık değişimleri ve güncel etiketleri yakın takibe aldı.

Altın alacaklar dikkat! Yükseliş serisi bitti mi? İşte güncel altın fiyatları

Altın piyasaları, küresel gelişmelerin gölgesinde haftanın son işlem gününe başladı. Yatırımcıların ve vatandaşların yakından izlediği altın fiyatlarında, ABD kaynaklı veriler ve siyasi atmosfer nedeniyle yukarı yönlü hareketin hızı kesildi.



16 Ocak 2026 Cuma günü piyasalar açılırken gram altın güne 6.395 TL, ons altın ise 4.595 dolar seviyesinden giriş yaptı.



Piyasalardaki bu durgunluğun arkasında hem ekonomik hem de siyasi nedenler yatıyor. ABD’de açıklanan işsizlik maaşı başvurularının beklentilerin altında kalması, ABD Merkez Bankası'na (Fed) yönelik gevşeme beklentilerini zayıflattı.



Buna ek olarak, ABD Başkanı Trump’ın İran meselesinde daha ılımlı bir tutum sergilemesi, risk algısını düşürerek altındaki yükseliş ivmesini yavaşlattı. Ancak yaşanan bu duraklamaya rağmen gram altının, haftayı yaklaşık yüzde 2,5 oranında değer kazanarak kapatmaya hazırlandığı görüldü.



İç ve dış piyasalarda yaşanan döviz kuru ve ons kaynaklı değişimler, altın yatırımcısının odağında kalmaya devam ediyor. Vatandaşlar günün ilk ışıklarıyla birlikte “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” sorusuna yanıt aramaya başladı



16 Ocak 2026 Cuma günü itibarıyla piyasalarda işlem gören güncel altın satış fiyatları şu şekilde listelendi:



Gram altın satış fiyatı: 6.394,62 TL



Çeyrek altın satış fiyatı: 10.635,00 TL



Yarım altın satış fiyatı: 21.269,00 TL



Tam altın satış fiyatı: 42.211,52 TL



Cumhuriyet altını satış fiyatı: 42.376,00 TL



Gremse altın satış fiyatı: 105.852,50 TL



Ons altın satış fiyatı: 4.597,79 dolar

