Altın alacaklar ve satacaklar dikkat: Çeyrek ve gram altın bugün kaç TL? 12 Ağustos 2026 canlı tablo
Altın fiyatları, son günlerde kaydettiği yükseliş grafiğinin ardından bugün piyasaların odak noktasında olan ABD Temmuz ayı enflasyon verisi öncesinde yatay seyrediyor.
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Dün günü 4.368 dolar seviyesinde tamamlayan ons altın, haftanın en yüksek seviyesi olan 4.435 doları gördükten sonra yeni günde 4.400 dolar bandında işlem görüyor.
İç piyasada ise dolar kuru ve ons altındaki gelişmelere paralel olarak gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.
İşte 12 Ağustos 2026 Çarşamba güncel altın satış fiyatları:
Gram Altın: 6.759,81 TL
Çeyrek Altın: 11.028,00 TL
Yarım Altın: 22.056,00 TL
Tam Altın: 43.764,77 TL
Cumhuriyet Altını: 43.936,00 TL
Gremse Altın: 109.747,54 TL
Ons Altın: 4.402,28 Dolar