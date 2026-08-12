Altın alacaklar ve satacaklar dikkat: Çeyrek ve gram altın bugün kaç TL? 12 Ağustos 2026 canlı tablo

Altın fiyatları, son günlerde kaydettiği yükseliş grafiğinin ardından bugün piyasaların odak noktasında olan ABD Temmuz ayı enflasyon verisi öncesinde yatay seyrediyor.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
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Altın alacaklar ve satacaklar dikkat: Çeyrek ve gram altın bugün kaç TL? 12 Ağustos 2026 canlı tablo - Resim: 1

Dün günü 4.368 dolar seviyesinde tamamlayan ons altın, haftanın en yüksek seviyesi olan 4.435 doları gördükten sonra yeni günde 4.400 dolar bandında işlem görüyor.

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Altın alacaklar ve satacaklar dikkat: Çeyrek ve gram altın bugün kaç TL? 12 Ağustos 2026 canlı tablo - Resim: 2

İç piyasada ise dolar kuru ve ons altındaki gelişmelere paralel olarak gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

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Altın alacaklar ve satacaklar dikkat: Çeyrek ve gram altın bugün kaç TL? 12 Ağustos 2026 canlı tablo - Resim: 3

İşte 12 Ağustos 2026 Çarşamba güncel altın satış fiyatları:

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Altın alacaklar ve satacaklar dikkat: Çeyrek ve gram altın bugün kaç TL? 12 Ağustos 2026 canlı tablo - Resim: 4

Gram Altın: 6.759,81 TL

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Altın alacaklar ve satacaklar dikkat: Çeyrek ve gram altın bugün kaç TL? 12 Ağustos 2026 canlı tablo - Resim: 5

Çeyrek Altın: 11.028,00 TL

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Altın alacaklar ve satacaklar dikkat: Çeyrek ve gram altın bugün kaç TL? 12 Ağustos 2026 canlı tablo - Resim: 6

Yarım Altın: 22.056,00 TL

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Altın alacaklar ve satacaklar dikkat: Çeyrek ve gram altın bugün kaç TL? 12 Ağustos 2026 canlı tablo - Resim: 7

Tam Altın: 43.764,77 TL

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Altın alacaklar ve satacaklar dikkat: Çeyrek ve gram altın bugün kaç TL? 12 Ağustos 2026 canlı tablo - Resim: 8

Cumhuriyet Altını: 43.936,00 TL

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Altın alacaklar ve satacaklar dikkat: Çeyrek ve gram altın bugün kaç TL? 12 Ağustos 2026 canlı tablo - Resim: 9

Gremse Altın: 109.747,54 TL

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Altın alacaklar ve satacaklar dikkat: Çeyrek ve gram altın bugün kaç TL? 12 Ağustos 2026 canlı tablo - Resim: 10

Ons Altın: 4.402,28 Dolar

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gram altın ekonomi