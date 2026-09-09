Altın alacaklar ve satacaklar dikkat: Gram, çeyrek ve cumhuriyet altını bugün kaç TL? 9 Eylül güncel tam liste
Altın fiyatları, haftanın üçüncü işlem gününde yatırımcıların ve birikim sahiplerinin radarında kalmaya devam ediyor.
Küresel piyasalarda ons altının 4 bin 379 dolar seviyelerinde tutunması ve döviz kurundaki seyre paralel olarak iç piyasada gram altın 6 bin 821 TL seviyesinden işlem görüyor. Düğün ve yatırım amaçlı en çok tercih edilen çeyrek altın 11 bin 139 TL'den alıcı bulurken, yarım altın ise 22 bin 271 TL bandında güne başladı.
KÜRESEL VE İÇ PİYASADA ALTININ GÖZÜ KRİTİK VERİLERDE
Yurt içinde dolar ve euro tarafındaki seyir ile uluslararası piyasalarda merkez bankalarının faiz politikalarına yönelik beklentiler, kıymetli metaller üzerindeki fiyatlama baskısını sürdürüyor. Güvenli liman talebinin diri kalmasıyla birlikte ons altın 4 bin 379 dolar seviyelerinde yatay-pozitif seyrederken, serbest piyasa ve kuyumcularda sabah saatleri itibarıyla hareketlilik dikkat çekiyor.
9 EYLÜL 2026 GÜNCEL ALTIN SATIŞ FİYATLARI
Gram Altın Satış Fiyatı: 6.821,36 TL
Çeyrek Altın Satış Fiyatı: 11.139,00 TL
Yarım Altın Satış Fiyatı: 22.271,00 TL
Tam Altın Satış Fiyatı: 44.581,91 TL
Cumhuriyet Altını Satış Fiyatı: 44.399,00 TL
Gremse Altın Satış Fiyatı: 111.796,66 TL
Ons Altın Satış Fiyatı: 4.379,34 Dolar