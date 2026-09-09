Altın alacaklar ve satacaklar dikkat: Gram, çeyrek ve cumhuriyet altını bugün kaç TL? 9 Eylül güncel tam liste

Küresel piyasalarda ons altının 4 bin 379 dolar seviyelerinde tutunması ve döviz kurundaki seyre paralel olarak iç piyasada gram altın 6 bin 821 TL seviyesinden işlem görüyor. Düğün ve yatırım amaçlı en çok tercih edilen çeyrek altın 11 bin 139 TL'den alıcı bulurken, yarım altın ise 22 bin 271 TL bandında güne başladı.