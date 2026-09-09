Altın alacaklar ve satacaklar dikkat: Gram, çeyrek ve cumhuriyet altını bugün kaç TL? 9 Eylül güncel tam liste

Altın fiyatları, haftanın üçüncü işlem gününde yatırımcıların ve birikim sahiplerinin radarında kalmaya devam ediyor.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
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Altın alacaklar ve satacaklar dikkat: Gram, çeyrek ve cumhuriyet altını bugün kaç TL? 9 Eylül güncel tam liste - Resim: 1

 Küresel piyasalarda ons altının 4 bin 379 dolar seviyelerinde tutunması ve döviz kurundaki seyre paralel olarak iç piyasada gram altın 6 bin 821 TL seviyesinden işlem görüyor. Düğün ve yatırım amaçlı en çok tercih edilen çeyrek altın 11 bin 139 TL'den alıcı bulurken, yarım altın ise 22 bin 271 TL bandında güne başladı.

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Altın alacaklar ve satacaklar dikkat: Gram, çeyrek ve cumhuriyet altını bugün kaç TL? 9 Eylül güncel tam liste - Resim: 2

KÜRESEL VE İÇ PİYASADA ALTININ GÖZÜ KRİTİK VERİLERDE

Yurt içinde dolar ve euro tarafındaki seyir ile uluslararası piyasalarda merkez bankalarının faiz politikalarına yönelik beklentiler, kıymetli metaller üzerindeki fiyatlama baskısını sürdürüyor. Güvenli liman talebinin diri kalmasıyla birlikte ons altın 4 bin 379 dolar seviyelerinde yatay-pozitif seyrederken, serbest piyasa ve kuyumcularda sabah saatleri itibarıyla hareketlilik dikkat çekiyor.

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Altın alacaklar ve satacaklar dikkat: Gram, çeyrek ve cumhuriyet altını bugün kaç TL? 9 Eylül güncel tam liste - Resim: 3

9 EYLÜL 2026 GÜNCEL ALTIN SATIŞ FİYATLARI

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Altın alacaklar ve satacaklar dikkat: Gram, çeyrek ve cumhuriyet altını bugün kaç TL? 9 Eylül güncel tam liste - Resim: 4

Gram Altın Satış Fiyatı: 6.821,36 TL

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Altın alacaklar ve satacaklar dikkat: Gram, çeyrek ve cumhuriyet altını bugün kaç TL? 9 Eylül güncel tam liste - Resim: 5

Çeyrek Altın Satış Fiyatı: 11.139,00 TL

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Altın alacaklar ve satacaklar dikkat: Gram, çeyrek ve cumhuriyet altını bugün kaç TL? 9 Eylül güncel tam liste - Resim: 6

Yarım Altın Satış Fiyatı: 22.271,00 TL

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Altın alacaklar ve satacaklar dikkat: Gram, çeyrek ve cumhuriyet altını bugün kaç TL? 9 Eylül güncel tam liste - Resim: 7

Tam Altın Satış Fiyatı: 44.581,91 TL

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Altın alacaklar ve satacaklar dikkat: Gram, çeyrek ve cumhuriyet altını bugün kaç TL? 9 Eylül güncel tam liste - Resim: 8

Cumhuriyet Altını Satış Fiyatı: 44.399,00 TL

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Altın alacaklar ve satacaklar dikkat: Gram, çeyrek ve cumhuriyet altını bugün kaç TL? 9 Eylül güncel tam liste - Resim: 9

Gremse Altın Satış Fiyatı: 111.796,66 TL

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Altın alacaklar ve satacaklar dikkat: Gram, çeyrek ve cumhuriyet altını bugün kaç TL? 9 Eylül güncel tam liste - Resim: 10

Ons Altın Satış Fiyatı: 4.379,34 Dolar

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Altın gram altın